Berlín - Český koulař Tomáš Staněk obsadil na mistrovství Evropy v Berlíně čtvrté místo výkonem 21,16 metru. Stejně jako loni na MS v Londýně skončil těsně pod stupni vítězů, od bronzu ho dělilo 25 centimetrů. Čtvrtkař Pavel Maslák postoupil do semifinále. V rozběhu skončil sice až čtvrtý o setinu za přímým postupem, ale čas 45,83 na semifinále stačil. Zdeněk Stromšík do finále běhu na 100 m nepostoupil a obsadil 17. místo časem 10,37. Michal Brož skončil v běhu na 400 m překážek na 19. místě v čase 50,31. První zlato na šampionátu vybojoval Ukrajinec Zakalnickyj v chůzi na 50 km. Největší favorit Slovák Tóth dlouho vedl, měl krizi, ale získal stříbro. Britská sprinterka Dina Asherová-Smithová vyhrála běh na 100 metrů ve vyrovnaném nejlepším letošním čase 10,85 sekundy.

Maslák letos není ve formě, která mu na evropských šampionátech vynesla zlato a stříbro. Nejlepší čas 45,64 z Madridu mu v Berlíně nezajistil přímý postup do semifinále, a tak musel na rozdíl od devíti nejlepších čtvrtkařů sezony do rozběhu. V něm si udržoval třetí postupovou pozici, ale těsně před cílem ho o setinu předstihl Ukrajinec Vitalij Butrym.

Výkon 45,83 přesto Masláka zařadil mezi trojici postupujících s časem. Čekal to jednodušší. "Ani já, ani trenér (Dalibor Kupka) jsme nepočítali, že by se měly rozběhy běžet takhle rychle," řekl Maslák. Běželo se mu ale dobře. "Měl jsem běžet volně, abych pošetřil síly, a postoupit ze druhého, třetího místa. To se mi bohužel nepovedlo, ale naštěstí jsem postoupil na čas. Věřím, že nějaké síly jsem snad pošetřil," dodal.

Další dva čeští čtvrtkaři skončili už v rozbězích. Patrik Šorm zaběhl 46,52, Michal Desenský 46,68. Jejich hlavní úkol však bude ve štafetě. Diváci viděli parádní představení tří belgických bratrů Borléeových, kteří vyhráli všechny své rozběhy.

Pro koulařku Markétu Červenkovou by splnění kvalifikačního limitu 17,20 metru znamenalo osobní rekord, ale k němu měla dnes daleko. Výkon 16,62 ji zařadil na 17. místo. Nejlépe kvalifikaci zvládla domácí Christina Schwanitzová, výkonem 18,83 vykročila za třetím evropským zlatem v řadě.

Český rekordman v běhu na 100 m Stromšík v semifinále na evropská sprinterská esa nestačil. Ve svém běhu skončil předposlední, čas 10,37 byl sice o dvě setiny lepší než v pondělním rozběhu, ale daleko za jeho rekordním časem 10,16. Pomaleji ale běhala většina sprinterů.

Proto Stromšík hodnotil své vystoupení v Berlíně pozitivně. "Myslím, že můžu být spokojený. Není to postup do finále, ale to bylo spíš takové zbožné přání než realita," řekl.

Evropský šampionát je pro třiadvacetiletého sprintera povzbuzením. "Každý takový závod je motivací, že to co dělám, má smysl. Že to nedělám jen pro pivo a párek. Když už tomu obětuju tolik, je fajn vědět, že jsem na takové akci schopen postoupit z rozběhu," uvedl třiadvacetiletý sprinter. Dalším vrcholem by pro něj mělo být halové mistrovství Evropy 2019. "Tam už se budu chtít porvat o finále, na té šedesátce je to pro mě jednodušší."

Rychlou stovkou se blýskl Francouz Jimmy Vicaut, jenž se jako první v Berlíně dostal pod deset sekund časem 9,97.

Brož ve svém už čtvrtém evropském semifinále na 400 m překážek běžel o 43 setin rychleji než v pondělním rozběhu. Čas 50,31 však v nejrychlejším ze tří rozběhů stačil jen na šestou příčku. Svou sílu naznačil Nor Karsten Warholm časem 48,67. V Berlíně chce získat neobvyklé double v podobě zlata na hladké čtvrtce i na překážkách.

Soutěž koulařů začal nejlépe domácí favorit David Storl, který měl políčeno na čtvrtý evropský titul v řadě. Výkonem 21,41 však soupeře nezaskočil. První odpověděl Haratyk, který jako jediný Evropan letos přehodil 22 metrů. Ve druhém pokusu se k této hranici přiblížil na 28 centimetrů.

Tomáš Staněk předvedl ve druhé sérii 21,16, v té chvíli to stačilo na bronz, jenže pak zabral druhý z polské dvojice Konrad Bukowiecki. Halový mistr Evropy z loňského roku si vylepšil osobní rekord na 21,66. Na to už nedokázal odpovědět ani Staněk ani Němec Storl, přestože ho publikum hnalo dopředu. Poláci stejně jako v kladivu obsadili první dvě příčky.

Britská sprinterka Dina Asherová-Smithová vyhrála na mistrovství Evropy v Berlíně běh na 100 metrů ve vyrovnaném nejlepším letošním čase 10,85 sekundy. Dafne Schippersová z Nizozemska, která ovládla nejkratší sprint na dvou předchozích šampionátech, skončila třetí.

Asherová-Smithová už před Berlínem vévodila evropským tabulkám výkonem 10,92. V semifinále běžela letos už popáté pod jedenáct sekund a ve finále ukázala všem soupeřkám záda.

Vyrovnala letošní světové maximum, které drží Marie-Josée Ta Louová z Pobřeží slonoviny. A protože je letos nejlepší Evropankou i na dvojnásobné trati, má zaděláno na zlaté double. Překvapivé stříbro získala domácí Gina Lückenkemperová, na favorizovanou Schippersovou zbyl bronz.

Také nejkratší sprint mužů se na atletickém mistrovství Evropy stal britskou záležitostí. Zharnel Hughes vyhrál v čase 9,95 sekundy a o setinu porazil krajana Reece Prescoda. Favorizovaný Francouz Jimmy Vicaut, nejrychlejší muž z odpoledního semifinále, do finálového závodu překvapivě nenastoupil.

Hughes, který před dvěma lety v Amsterodamu prohrál jen s domácím Churandym Martinou, vládl letošním evropským tabulkám a papírové předpoklady potvrdil. Pro třetí místo si doběhl Jamajčan v tureckém dresu Jak Ali Harvey. Na Martinu zbylo tentokrát šesté místo.

První zlato na atletickém mistrovství Evropy v Berlíně vybojoval Ukrajinec Marjan Zakalnickyj, který vyhrál závod v chůzi na 50 km. Největší favorit Slovák Matej Tóth vedl až do 30. kilometru, pak prožil krizi, propadl se na čtvrté místo, ale nakonec vybojoval stříbro.

Tóth, mistr světa z roku 2015 a olympijský vítěz z Ria de Janeiro, se vrátil po roční přestávce, v níž musel vynechat MS v Londýně kvůli nesrovnalostem v biologickém pasu. Pětatřicetiletý Slovák letos nejdelší trať zvládl o více než dvě minuty rychleji než největší soupeři, a také v Berlíně od začátku diktoval tempo.

Získat větší náskok se mu však nepovedlo. Ve vzrůstajícím horku ho nejprve předstihl Zakalnickyj a deset kilometrů před cílem ho z medailových pozic odsunuli Bělorus Dmitryj Dzjubin a Nor Havard Haukenes. Tóth však zmobilizoval síly, dvacetisekundovou ztrátu na tuto dvojici zlikvidoval a v posledním z 25 okruhů se dostal na stříbrnou pozici.

Jeho finiši odolal jen třiadvacetiletý Zakalnickyj, který byl v cíli v čase 3:46:32, téměř o minutu dříve než Tóth. Bronz vybojoval Dzjubin, který si vylepšil osobní rekord o více než čtyři minuty. Český reprezentant Lukáš Gdula obsadil jednadvacáté místo výkonem 4:05:44.

Chodeckou padesátku žen, která měla na ME premiéru, vyhrála podle očekávání Ines Henriquesová z Portugalska. Ke zlatu z MS v Londýně tak přidala i evropský titul. V cíli byla s více než čtyřminutovým náskokem v čase 4:09:21 a na trati za sebou nechala i několik mužů.

Francouzský desetibojař Mayer skončil v dálce po třech přešlapech

V polovině desetiboje na mistrovství Evropy v Berlíně vede Brit Tim Duckworth s náskokem 95 bodů před domácím Arthurem Abelem. Naděje francouzského mistra světa Kevina Mayera skončily nečekaně už po druhé disciplíně. Jeden z největších favoritů evropského šampionátu v dálkařském sektoru třikrát přešlápl a zapsal si nulu. Jan Doležal je po prvním dnu na čtrnáctém a Marek Lukáš na 21. místě.

Do dvoudenní soutěže vstoupil dva roky neporažený Mayer ve velkém stylu. V běhu na 100 metrů ubral ze svého osobního rekordu dvě setiny časem 10,64 sekundy a ujal se vedení. Od prohry s Američanem Ashtonem Eatonem před dvěma lety na olympijských hrách v Riu de Janeiro neprohrál žádný velký závod. Letos ještě neabsolvoval kompletní desetiboj, při Diamantové lize v Paříži si ale vylepšil osobní rekordy na překážkách a v kouli.

A zrychlení potvrdil i v Berlíně na stovce. Také v dálkařském sektoru mířil dál, než je jeho osobní rekord 765 cm, ale třikrát těsně přešlápl a skončil v slzách. Stejně špatně si na odrazovém prkně vedli i jeho krajané Ruben Gado a Romain Martin.

Po Mayerově selhání se vedení ujal Brit Duckworth díky druhým místům na stovce i v dálce. Po kouli klesl na čtvrté místo, do čela se vyhoupl Nor Martin Roe, ale ve výškařském sektoru Brit překonal 217 centimetrů, to bylo o 21 centimetrů víc než jeho největší soupeř. Po čtvrtce se na druhé místo posunul Němec Abele, Roe klesl na třetí.

Čeští desetibojaři začali na úrovni svých letošních maxim - Doležal zaběhl 11,06 a do dálky skočil 712 cm, Lukáš byl o šest setin pomalejší a skočil 699 cm. Také v koulařském sektoru předvedli oba Češi vyrovnané výkony, tentokrát byl Lukáš s 14,04 m o jeden centimetr lepší.

Ve výšce zdolal Doležal na třetí pokus 202 cm, což se mu mimo halu ještě nikdy nepovedlo. Lukáš skončil už na 187 centimetrech, což pro něj bylo zklamání a šance na překonání hranice 8000 bodů se prakticky rozplynuly. Zato Doležal si vylepšil osobní rekord i v závěrečné čtvrtce časem 49,42 a součet 4083 mu dává šanci na překonání magické osmitisícovky.

Finále: Muži: 10.000 m: 1. Amdouni (Fr.) 28:11,22, 2. Abdi (Belg.) 28:11,76, 3. Crippa (It.) 28:12,15, 4. Mechaal (Šp.) 28:13,78, 5. Vernon (Brit.) 28:16,90, 6. Bouchikhi (Belg.) 28:19,04, ...Zemaník (ČR) nedokončil. Kladivo: 1. Nowicki 80,12, 2. Fajdek (oba Pol.) 78,69, 3. Halász (Maď.) 77,36, 4. Barejša (Běl.) 77,02, 5. Henriksen (Nor.) 76,86, 6. Tichon (Běl.) 75,79. 50 km chůze: 1. Zakalnickyj (Ukr.) 3:46:32, 2. Tóth (SR) 3:47:27, 3. Dzjubin (Běl.) 3:47:59, 4. Haukenes (Nor.) 3:48:35, 5. Dohmann (Něm.) 3:50:27, 6. Augustyn (Pol.) 3:51:37, ...21. Gdula (ČR) 4:05:44. Desetiboj - po pěti disciplínách: 1. Duckworth (Brit.) 4380 (100 m: 10,65 - dálka: 757 - koule: 13,61 - výška: 217 - 400 m: 49,87), 2. Abele (Něm.) 4285 (10,86 - 742 - 15,64 - 193 - 48,01), 3. Roe (Nor.) 4282 (10,86 - 761 - 15,48 - 196 - 49,42), ...14. Doležal 4083 (11,06 - 712 - 14,03 - 202 - 49,42), 21. Lukáš (oba ČR) 3850 (11,12 - 699 - 14,04 - 187 - 50,60). Ženy: 50 km chůze: 1. Henriquesová (Portug.) 4:09:21, 2. Cvilijová (Ukr.) 4:12:44, 3. Takácsová (Šp.) 4:15:22, 4. Judkinová 4:20:46, 5. Vitovščiková (obě Ukr.) 4:23:15, 6. Czaková (SR) 4:24:59. Rozběhy a kvalifikace: Muži: 100 m - semifinále: 1. Vicaut (Fr.) 9,97, ...17. Stromšík (ČR) 10,37. 400 m: 1. J. Borlée (Belg.) 45,19, ...9. Maslák 45,83 - postoupil do semifinále, 18. Šorm 46,52, 21. Desenský (všichni ČR) 46,68 - nepostoupili. 400 m př. - semifinále: 1. Warholm (Nor.) 48,67, ...19. Brož (ČR) 50,31. 3000 m př.: 1. Chiappinelli (It.) 8:28,41. Disk: 1. Stahl (Švéd.) 67,07. Ženy: 100 m - semifinále: 1. Asherová-Smithová (Brit.) 10,93. 800 m: 1. Ljachovová (Ukr.) 2:00,26. 400 m př.: 1. Rudakovová (Rus.) 56,24. Tyč - kvalifikace: 1. Stefanidiová (Řec.) 455, ...10. Švábíková (ČR) 445 - postoupila do finále. Koule: 1. Schwanitzová (Něm.) 18,83, ...17. Červenková (ČR) 16,62 - nepostoupila.