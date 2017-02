Hochfilzen (Rakousko) - Biatlonistka Gabriela Koukalová zakončila mistrovství světa čtvrtým místem v závodu s hromadným startem a o jednu pozici jí tak unikla čtvrtá medaile. Pro rekordní páté zlato v Hochfilzenu si doběhla Němka Laura Dahlmeierová, kterou na šampionátu dokázala porazit pouze Koukalová ve sprintu. Muži poběží od 14:45 trať dlouhou 15 km a vedle Ondřeje Moravce se do závodu dostali také Michalové Krčmář a Šlesingr.

Dahlmeierová vyhrála závod na 12,5 kilometru o 4,6 sekundy před nečekanou medailistkou Američankou Susan Dunkleeovou, jež byla stejně jako ona na střelnici bezchybná. Třiadvacetiletá Němka tak v Rakousku vybojovala pět zlatých medailí a jedno stříbro, čímž překonala dosud rekordní bilanci čtyř zlatých a dvou stříbrných Norky Tory Bergerové z MS 2013 v Novém Městě na Moravě.

Koukalová se držela na medailových pozicích až do poslední střelby. Po netrefeném čtvrtém terči vestoje musela sedmadvacetiletá Češka na trestné kolo a zhruba kilometr před cílem ji ve stoupání předstihla Finka Kaisa Mäkäräinenová, která si doběhla pro svou první medaili v Hochfilzenu.

"Byla jsem čtvrtá, je to velký zklamání," řekla Koukalová cestou z trati a z očí se jí dala vyčíst velká únava. "Věřila jsem, že to dokážu ještě udržet a budu mít dostatečný náskok před holkama zezadu, které budou útočit na tu medaili, ale prostě to nevyšlo. V závěru jsem toho měla už tak moc, že jsem byla ráda, že jsem přešla poslední horizont, a nebyly tam ani síly pomalu ani ve vajíčku z kopce," řekla.

"První stojka byla relativně rozhozená, to jsem trnul, ale druhou stojku začala střílet od prostředku a byly to pěkné rány, ležákové rány. Ale škoda té čtvrté, která byla těsná dole," řekl trenér žen Zdeněk Vítek. "Ale je to zase krásný výsledek. Klobouk dolů opět, protože každý toho má dost, to je vidět. Chybělo trošičku," dodal.

Druhá žena pořadí Světového poháru Koukalová finišovala čtvrtá stejně jako v páteční štafetě, od medaile ji dělilo 3,9 sekundy. Své nejlepší MS v kariéře jablonecká rodačka opouští se ziskem kompletní medailové sady ze sprintu, vytrvalostního závodu a stíhačky, dvěma čtvrtým místy a sedmou pozicí ze smíšené štafety. "Z pohledu Gabči je to stoprocentně nadúspěšné mistrovství," chválil Vítek.

Další Češka v dnešním závodě Eva Puskarčíková obsadila s pěti trestnými koly 26. pozici. "Nemyslím, že by tady byla špatně připravená běžecky, alespoň na první část, ale nepodařilo se jí to skloubit se střelbou," řekl Vítek.

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km):

1. Dahlmeierová (Něm.) 33:13,8 (0 trest. okruhů), 2. Dunkleeová (USA) -4,6 (0), 3. Mäkäräinenová (Fin.) -20,1 (1), 4. Koukalová (ČR) -24,0 (1), 5. Gregorinová (Slovin.) -24,2 (1), 6. Džimová (Ukr.) -24,4 (1), 7. Dorinová Habertová (Fr.) -40,3 (1), 8. Wiererová -1:05,6 (2), 9. Runggaldierová (obě It.) -1:06,9 (0), 10. Fialková (SR) -1:14,1 (2), ...26. Puskarčíková (ČR) -3:28,5 (5).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 26 závodů): 1. Dahlmeierová 903, 2. Koukalová 857, 3. Mäkäräinenová 776, 4. Dorinová Habertová 711, 5. Wiererová 576, 6. Chevalierová (Fr.) 502, ...9. Puskarčíková 465, 25. Vítková 249, 52. Charvátová 77, 85. Davidová (všechny ČR) 13.