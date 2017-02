Hochfilzen (Rakousko) - Otvírání dnes biatlonistce Gabriele Koukalové dělalo na mistrovství světa v Hochfilzenu potíže. V dopolední stíhačce měla problém se závěrem malorážky a při slavnostním vyhlášení "zápasila" se špuntem lahve šampaňského, který se snažila vyndat i bronzovou medailí.

Koukalová si užila slavnostní večerní medailový ceremoniál podruhé. Po pátečním sprintu, který ovládla, ale závodnice šampaňské na podiu neotvíraly. Jenže tentokrát vítězná Laura Dahlmeierová lahví zatřepala a rychle vystřelila špunt k nebi. Němka perlivým mokem postříkala i druhou Darju Domračevovou z Běloruska.

Nejdéle se potýkala se špuntem Koukalová. Pravou ani levou rukou ho nevyndala a zkusila použít bronzový kov. Neúspěšně. Lahví zamíchala, ale nic. Na pomoc jí přispěchala Dahlmeierová a společně po chvilce uspěly. "Zaplaťpánbůh, že tam byla, protože bych to sama dost možná asi nezvládla," smála se Koukalová.

Vítězka Světového poháru se dobře bavila a po vyhlášení prozradila, že šampaňské sama nikdy neotvírala. "Tohle bylo opravdu poprvé. Na tyhle věci mám specialisty v týmu, nebo manžela," řekla sedmadvacetiletá Koukalová.

Ceremoniál jako takový se jí líbil. Když vystoupila na třetí stupínek, políbila si pravý biceps a usmála se na české fanoušky. "Možná jsem si to teď paradoxně užila víc, když jsem byla na třetím místě než předchozí zkušenost. Bylo to opravdu super, celým místem proudí velmi příjemná atmosféra," řekla.

Do konce šampionátu má šanci přijít si pro medaili ještě dvakrát po individuálních závodech a jednou po štafetě žen. "Bude to asi hodně bolet, ale třeba to štěstí bude stát při nás. Doufám, že mě v tom ostatní členové týmu nenechají samotnou a že se na úspěchy naváže," prohlásila.