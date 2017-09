Praha - Biatlonistku Gabrielu Koukalovou trápí v přípravě na olympijskou sezonu už tři měsíce potíže s lýtkovými svaly. Pět týdnů v létě nemohla úřadující mistryně světa ve sprintu trénovat vůbec, v současnosti je na soustředění na Dachsteinu, ale její stav není stále zdaleka ideální.

"Do zdravého člověka mám daleko. Lýtka mě bolí pořád. Jakmile se zkusím dostat do maximální zátěže, nejsem vůbec schopná odvádět výkony, na jaké jsem zvyklá. Ta bolest mě natolik limituje, že to prostě nejde. Ale aspoň už vydržím zhruba dvojnásobek, než když byly mé potíže v nejhorší fázi," řekla Koukalová v rozhovoru pro MF DNES.

Problémy se poprvé objevily začátkem července po tréninku na kole. "Najednou jsem cítila pnutí v lýtkách, ocitla jsem se na pokraji sil a nemohla ani slézt z kola a dojít do pokoje. Zjistili jsme, že mi přestaly pracovat lýtkové svaly. Měla jsem je celé vykřečované," uvedla loňská vítězka Světového poháru.

Profesor Pavel Kolář jí řekl, že příčinou je přetížení achilovek. "Je to celé propojené. Achilovkami všechno začalo, pak mě bolely zadní úpony pod kolenem, potom také kolena a nakonec lýtka," řekla Koukalová.

Podle ní souvisí problémy nejspíš s tím, že během posledního roku měnila techniku jízdy na lyžích. "Proto jsem se neustále dostávala do výkonu na prsty, při čemž achilovku extrémně zatěžuju."

I když už je na tom lépe, musí denně rehabilitovat. Momentálně nedokáže odhadnout, jak je na to s výkonností. "Snad budu schopná absolvovat aspoň nějaké reprezentační testy, abych měla porovnání. To by mě mohlo i namotivovat. Pořád doufám, že do zimy bude vše dobré. Uklidňuju se tím, že mi ten současný dlouhý výpadek třeba i pomůže. Že si proto víc odpočinu a budu potom jako nová," řekla Koukalová pět měsíců před olympijskými hrami v Pchjongčchangu, kde by ráda přidala další medaile ke dvěma stříbrům ze Soči.

Světový pohár v biatlonu odstartuje koncem listopadu. "Doufám, že i když začnu s normální přípravou později, budu se pak zlepšovat hlavně ve druhé části sezony, kdy to bude kvůli olympiádě sakra potřeba. Pokud začnu dobře jezdit až po Vánocích, stále se nic neděje. I když se samozřejmě budu všemožně snažit, aby to bylo dřív," prohlásila sedmadvacetiletá závodnice.