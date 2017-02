Hochfilzen (Rakousko) - Když vyjížděla biatlonistka Gabriela Koukalová po stojce ze střelnice, věřila, že vybojuje pro českou štafetu na mistrovství světa v Hochfilzenu medaili. Nakonec ale v cíli smutně hleděla, jak se před ní radují Ukrajina a Francie a na Češky zbylo jen čtvrté místo.

"Musím říct, že jsem hodně zklamaná. Ta medaile byla na dosah, ale zase na nás vyšla jako na olympiádě v Soči čtvrtá příčka," řekla smutně Koukalová.

Ta už na šampionátu v Hochfilzenu získala tři medaile - vyhrála sprint, dojela třetí ve stíhačce a druhá ve vytrvalostním závodu. Proto se zdálo, když jela v posledním kole druhá, že na "bednu" dostane i českou štafetu. A sama si to myslela také. "Věřila jsem tomu maximálně," přitakala Koukalová.

Na závěrečné dva kilometry vyrazila s malým náskokem před Ukrajinou a Francií. "Ukrajinka Olena Pidhrušná, to je běžkyně o třídu jinde než my, takže jsem věřila, že si to rozdělíme s Francií," tvrdila Koukalová. Jenže všechno bylo jinak.

Pidhrušná i Marie Dorinová Habertová se postupně na českou hvězdu dotáhly a ve sjezdu asi 500 metrů před cílem ji v tunelu předjely, každá z jedné strany. "To bylo nepříjemné a zamrzí to. Vidíte, že úspěch je na dosah, a najednou se vám to rozplyne. Nebylo v mých silách to podržet líp. Nechala jsem tam všechno," řekla Koukalová.

Soupeřkám jely tentokrát lépe lyže. "Už chyběly síly a tam, kde chyběly nejvíc, tak jsem potřebovala podporu lyží, která teda bohužel vůbec nefungovala. Těm Ukrajinkám nebo Francouzkám jely lyže o třídu líp než nám," uvedla Koukalová. "V posledním sjezdu před cílem jsem ztratila ještě víc. Tam už jsem nabrala tolik metrů, že i kdybych si vytrhla nohy z těla, tak je nedojedu," řekla.

Koukalová jela na šampionátu pátý závod a v posledním kole už se projevila únava. "Jednoznačně. Před závodem jsem se cítila dobře, ale pak najednou ráz na ráz došly síly. V posledním kole se to nasčítalo a už s tím nešlo nic dělat," řekla.

Přes náročný program v žádném případě neuvažovala, že by štafetu vynechala, jako to udělala před šampionátem v SP v Anterselvě. "Holky bych v tom nenechala. Zasloužíme si jet a odevzdat vše, na co máme. To se tady nehodí vynechávat závody a šetřit se. Jednou jsme jeden tým a táhneme za jeden provaz," řekla.

Po dni volna má Koukalová před sebou poslední start na MS. V nedělním závodu s hromadným startem bude znovu patřit k favoritkám, zvláště když v této sezoně v této disciplíně dvakrát vyhrála a byla třetí.

"Těším se moc, ale je to pomíjivé. Jeden den máte energii a druhý ne a závodnice, které se tu pozvolna rozjíždí závod od závodu, tak jsou na tom najednou líp a síly jim tak nechybí. Uvidíme, udělám pro ten poslední start, co budu moct, a snad vyjde počasí a příprava lyží líp než teď," řekla.