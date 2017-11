Jablonec nad Nisou - Biatlonistka Gabriela Koukalová odtrénovala na prvním soustředění na sněhu ve Finsku v rámci omezení, co mohla. Stále ale kvůli potížím s lýtkovými svaly nejezdí v přípravě naplno a neví, kdy zahájí olympijskou sezonu. Naopak zcela zdráv je po problémech s játry Ondřej Moravec.

Biatlonová reprezentace měla soustředění ve finské Imatře, kde využívala střelnici a pětikilometrovou trať. "Odtrénovali jsme, co jsme potřebovali. Někdo líp, někdo hůř. Někdo může dělat všechno na sto procent, někdo ne, což bych řekl, že je asi největší trápení. Ale je to proces, který se musí řešit ze dne na den a my se s tím snažíme pracovat," řekl šéftrenér Ondřej Rybář novinářům v Jablonci nad Nisou.

Na konkrétní dotaz, jak je na tom Koukalová, uvedl, že trénovala. "Netrénuje úplně naplno, protože to pořád nejde, ale odtrénovala vše, co jsme měli naplánované s úpravami, co jsme museli udělat," řekl Rybář.

Nedovolil si zdaleka tvrdit, že se situace zlepšuje. "To řeknu, až uvidím vyhlídky, že bude moct závodit. Pozitivní je, že mohla trénovat a že jsme tam mohli udělat nějakou práci," uvedl na adresu mistryně světa ve sprintu.

Koukalová podle šéftrenéra někdy vydrží trénovat dvě hodiny, někdy hodinu. Ocenil přístup vítězky Světového poháru z předminulé sezony. "Pere se s tím, což je jedna z pozitivních věcí. Neztratila hlavu a nehodila vše pryč, ale snaží se s tím bojovat, protože olympiáda je přeci jen ještě relativně daleko," řekl.

Osmadvacetiletá Koukalová před čtrnácti dny řekla, že nestihne úvod Světového poháru na přelomu listopadu a prosince v Östersundu. Hlavním cílem je únorová olympiáda v Pchjongčchangu. "A jestli odstartuje v Östersundu, Annecy, Oberhofu, Ruhpoldingu nebo Anterselvě, je mi úplně jedno," konstatoval Rybář.

Radost z plného tréninku už zažívá Moravec. Trojnásobný olympijský medailista ze Soči měl výpadek kvůli infekci jater. "Jsem šťastný, že jsem se mohl vrátit do standardního pracovního procesu a mám opět pevný režim. Přes léto mi to chybělo," pochvaloval si na svazovém webu vicemistr světa na 20 km z Hochfilzenu.

"Ondra už je v plné přípravě. Už teď ve Finsku absolvoval, co měl. Jsem rád, že se ty zdravotní problémy vyřešily," řekl Rybář. Moravec by měl zasáhnout do SP hned od prvních závodů.