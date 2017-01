Ruhpolding (Německo) - Biatlonistka Gabriela Koukalová dojela po sprintu v Ruhpoldingu druhá i v dnešním stíhacím závodu a dál vede pořadí Světového poháru. Do desítky se vešla ještě šestá Eva Puskarčíková. Prvenství ze sprintu uhájila Finka Kaisa Mäkäräinenová. Třetí skončila Francouzka Marie Dorinová Habertová.

Z pěti Češek na startu bodovala ještě Veronika Vítková, která dojela šestnáctá a polepšila si o pět míst. Lucie Charvátová byla 46. a Markéta Davidová 48.

"Jsem hrozně spokojená," řekla Koukalová Radiožurnálu. Na stupně vítězů se dostala pošesté v řadě, přičemž třikrát vyhrála a třikrát byla druhá. "To se mi snad nepovedlo ani v minulé sezoně. To je paráda, to je pohádka," libovala si.

Český biatlon dnes dosáhl na stupně vítězů už podruhé. Ve stíhačce mužů se Michal Krčmář díky přesné střelbě posunul z 29. až na třetí pozici. "Jeho finiš jsem si vychutnala a jsem ráda za každého v našem týmu, komu se daří. Je to bomba, máme skvělou partu a výsledky tomu hodně napomáhají," řekla Koukalová.

"Všechno pozitivní. Gábina druhé místo a na širší podium to doplnila Evička, takže nám udělala ohromnou radost," řekl šéftrenér Ondřej Rybář v České televizi.

Koukalová vyjela na trať druhá a brzy se na ni dotáhla Němka Laura Dahlmeierová. Po první střelbě vleže musely obě na dvě trestná kola a dostala se před ně Italka Dorothea Wiererová. Druhou ležku zvládly Koukalová i Dahlmeierová čistě, ale dotáhly se na ně Dorinová Habertová a Němka Franziska Hildebrandová. Puskarčíková střílela vleže dvakrát čistě a ze čtrnáctého místa po startu jela v půlce stíhačky osmá.

Na stojce se Koukalová na druhém místě osamostatnila, ale sama neměla přehled o soupeřkách. "Síly už mi chyběly natolik, že jsem si nebyla schopná uvědomit, jak kdo střílí. Nevěděla jsem, jak kdo jede přede mnou a kdo za mnou. Neměla jsem nadhled a jsem ráda, jak to dopadlo," oddechla si.

Na rozdíl od soupeřek vstoje ani jednou neminula a poslední metry si vychutnala. Cílovou rovinkou projela v klidu, mávala českým fanouškům a hned po dojezdu dostala polibek od manžela. "Jsem strašně unavená, ale takový výsledek snad povzbudí a dodá mi to pozitivní energii pro další starty," řekla Koukalová.

Puskarčíková předvedla rychlou střelbu a ve finiši si dokázala polepšit na šesté místo. "V Ruhpoldingu to myslím bylo úspěšné," usmála se Puskarčíková.

Mäkäräinenová absolvovala sólo závod. Na střelnici chybovala pouze jednou a v závěru už jela volně. Díky výhře se Finka posunula na druhé místo SP za Koukalovou. Puskarčíková je průběžně osmá.

Světový pohár pokračuje příští týden v italské Anterselvě. "Už se těším, i když síla a energie chybí, tak závodivost ve mně je. Hurá do dalšího víkendu a dalších závodů plných dobrých výsledků," řekla Koukalová.

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. Mäkäräinenová (Fin.) 30:58,0 (1), 2. Koukalová (ČR) -1:00,9 (2), 3. Dorinová Habertová (Fr.) -1:23,1 (3), 4. Dahlmeierová (Něm.) -1:32,7 (4), 5. Öbergová (Švéd.) -1:39,4 (1), 6. Puskarčíková (ČR) -1:49,9 (1), 7. Wiererová (It.) -1:50,9 (2), 8. Chevalierová (Fr.) -1:51,5 (1), 9. Olsbuová (Nor.) -1:59,8 (1), 10. Vittozziová (It.) -2:04,6 (0), ...16. Vítková -2:25,9 (3), 46. Charvátová -5:14,5 (7), 48. Davidová (všechny ČR) -5:27,4 (6).

Průběžné pořadí SP (po 13 z 26 závodů): 1. Koukalová 587, 2. Mäkäräinenová 568, 3. Dahlmeierová 555, 4. Dorinová Habertová 517, 5. Wiererová 432, 6. Hildebrandová (Něm.) 366, ...8. Puskarčíková 345, 21. Vítková 222, 51. Charvátová 52, 73. Davidová 13.