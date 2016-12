Nové Město na Moravě (Žďársko) - Šéftrenér biatlonistů Ondřej Rybář si myslí, že Gabriela Koukalová má před sebou stále mety, které může překonávat. Kouč, který stojí za úspěchy české hvězdy, to řekl po jejím triumfu v nedělním závodu Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

Koukalová před fantastickou kulisou zaplněných ochozů zvítězila v závodu s hromadným startem a pak řekla, že si už neumí představit, že by dokázala ještě něco víc. "Myslím ale, že má pořád co překonávat," konstatoval Rybář.

Faktem je, že vítězka Světového poháru Koukalová má medaile z olympiády a mistrovství světa, ale individuální zlatá jí z těchto dvou velkých akcí chybí. V této sezoně se v únoru uskuteční světový šampionát a za rok hry v Pchjongčchangu.

"Gábina ale začíná být i v luxusním postavení. Nevím, kolik lidí od ní čeká, že letos vyhraje křišťálový glóbus, takže si může každý závod užívat. O to emotivnější je asi toto vítězství, že se nemusí stresovat glóbem," myslí si Rybář.

Koukalová po triumfu na Vysočině přiznala, že je možná nakloněna k přehodnocení rozhodnutí, že po olympiádě ukončí kariéru. Rybář s ní její úvahu několikrát probíral a rozhodnutí nechá čistě na ní. "Když se bude cítit, že by měla skončit, tak tady odpracovala strašně moc. Skončí, až bude chtít. Když nebude chtít, budeme tu pro ni dál a rádi jí pomáhat, aby závodila na nejvyšší úrovni," řekl Rybář.

Vyhlášení, že skončí, se Rybářovi totiž moc nezamlouvalo. "Kolik sportovců už vyřklo, že končí, a pak končilo nadesetkrát. Toho nejsem zastáncem. Ani fanoušek to nepotřebuje slyšet, že se rozhodne skončit," uvedl Rybář a dodal, že je rád, že po Novém Městě Koukalová naznačila, že by mohla pokračovat díky divákům. "Dala jasně najevo, že je to člověk, který sport miluje, a ti fanoušci hrají velkou roli v životě."

Vítězství Koukalové zakončilo na "zlatou" neděli zlatou tečkou čtyři dny biatlonu, které v Novém Městě navštívilo 123.500 lidí. "Z toho mrazí v zádech. Nedá se říct, že by to bez toho nebylo ono, ale takový závod je jednou za život," řekl Rybář.

Emotivní ale nebyla jen výhra Koukalové. Silným zážitkem pro všechny byl sobotní stíhací závod mužů, v kterém Ondřej Moravec zlomil zbraň. "Byl fakt nastavený na podium a najednou bylo všechno pryč, ale všechny tribuny přesto skandovaly jeho jméno a vítaly ho v cíli, jako kdyby zvítězil. To byla nádhera," řekl Rybář.

Světový pohár by se měl do Nového Města na Moravě vrátit za dva roky a konat se zde tři sezony v řadě. "Což je úžasný," konstatoval Rybář a dodal: "Byl bych rád, abychom se toho jídla zase nepřejedli, ale pokud bude český biatlon nahoře, věřím, že fanoušci tu budou. Pokud tu budeme mít každý rok Světový pohár, bylo by to pěkné."