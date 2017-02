Hochfilzen (Rakousko) - Skvělou stíhací jízdu předvedla biatlonistka Gabriela Koukalová ve smíšené štafetě na mistrovství světa. Od Evy Puskarčíkové, která musela na dvě trestná kola, převzala roli až jako jednadvacátá v pořadí, ale na svém úseku se vydala ze všech sil a český tým posunula na průběžné osmé místo.

"Jsem ráda, že jsem dokázala jít přes bolest než kdy jindy. Sport není pro opatrný lidi, kór na takovéhle úrovni. A čím víc člověk dokáže snášet bolest, zvykne si na ni, tím je to lepší," řekla úřadující vítězka Světového poháru, která by měla v individuálním závodech na šampionátu v Hochfilzenu útočit na stupně vítězů.

Puskarčíková rozjížděla smíšenou štafetu na mistrovství světa poprvé a nepovedla se jí střelba vestoje. Koukalová ji litovala. "Soucítíme s ní všichni, takže i když jsme ty trestný kola nejeli, tak nás bolely za ní," řekla Koukalová. "Nehrozí, že bychom se na ni byť jen malinko zlobili, protože má na to svatý právo jet tu štafetu. Nikdo by si to nezasloužil víc, celou zimu odvádí skvělou práci," dodala.

Běžecky se Koukalová prezentovala výborně a pochválila servismany za hodně rychlé lyže. "V zatáčkách na poli jsem se bála míň než dřív, protože jsem tu strávila čas přes Vánoce a mám to najetý pomalu i pozadu," připomněla svůj tréninkový kemp.

A na střelnici si počínala nejlépe z českého kvarteta. Musela jen jednou dobíjet, a to přesto, že střílela na druhé straně střelnice, než se nastřelovalo před závodem. "S tím jsem spokojená moc. Bála jsem se ležky, protože vítr na stavu šestnáct byl jiný než na sedmičce, kde jsme nastřelovali, a terče začínaly být trochu ve stínu. Ono to pak zkresluje a rány můžou být nahoře nebo dole," řekla Koukalová.

Už v pátek bude česká hvězda útočit na medaili ve sprintu a doufala, že se dá po mixu dohromady. "Jsem hrozně zvědavá, jak pojedu, protože si nedokážu představit, že pojedu další závod," řekla krátce po svém úseku. "Přece jen ta regenerace není tak rychlá. Doufám, že se mi podaří se dobře vyspat a budu použitelná."

Už několikrát v minulosti říkala, jaké má obavy, že se necítí, a pak zajela skvělé výsledky. "Já vím, ale je fakt, že člověk nikdy neví. Ono se to den ode dne sčítá, že je ta nejnáročnější část sezony před námi. Snad to zvládnu," doufala.

Smíšenou štafetu odjela bez problémů. Ani trochu ji nelimitoval palec pravé ruky, z kterého si v sobotu musela nechat vyndat zbytek třísky. Ruku při závodu podle svých slov vůbec nevnímala.