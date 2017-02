Hochfilzen (Rakousko) - Z pozice favoritky, které se v sezoně na 15 km trati moc nedařilo, vstoupí Gabriela Koukalová do středečního vytrvalostního závodu na mistrovství světa. Po zlatu ze sprintu a bronzu ze stíhačky a po dvou dnech volna zaútočí v Hochfilzenu ve třetím individuálním závodu na třetí medaili.

Vytrvalostní závod na 15 km se čtyřmi střeleckými položkami, ve kterých se po chybě místo trestného okruhu přičte minuta, patřil k výstavním disciplínám Koukalové. Předloni v Kontiolahti v něm získala stříbro, svou první individuální medaili na MS, loni v Oslu dojela pátá a na olympijských hrách v Soči 2014 skončila čtvrtá.

V sezoně Světového poháru 2013/14 dokonce vyhrála oba vytrvalostní závody a brala malý glóbus. Jenže v tomto ročníku to není ono. V prosinci v Östersundu byla po sedmi chybách na střelnici sedmnáctá, v Anterselvě minula šestkrát a skončila až čtyřiadvacátá.

"V minulých sezonách to byl můj nejoblíbenější závod, ale letos se v něm necítím tak silná. Možná je to jen otázkou času," doufala Koukalová v lepší výkon.

"Těším se moc. Co se týká vzdálenosti, je to moje oblíbená disciplína," řekla sedmadvacetiletá Koukalová před závodem, který začne ve 14:30. "Co se týká střelby, tak jsem v sezoně neměla moc štěstí. Ale kdo ví, zas mám víc zkušeností, cítila jsem se tady dobře. Nevzdávám to. Třeba mi to sedne," přeje si Koukalová.

Znovu se očekává její souboj s Němkou Laurou Dahlmeierovou, která byla za Koukalou druhá ve sprintu a vyhrála stíhačku. "Já bych to neuzavírala na nás dvě, protože adeptek je tady celá řada," upozornila Koukalová. "Může tam být kdokoli ze slabších běžkyň. Stačí, aby se trefily, a rozdíl je smazán," doplnila.

Faktem je, že Koukalová s Dahlmeierovou spolu letos stály na stupních vítězů už osmkrát. Navzájem se můžou díky tomu motivovat. "Největší motivací jsem pro sebe já sama, já chci být lepší než předtím. Chci být co nejvýš," řekla Koukalová.

Titul obhajuje Francouzka Marie Dorinová Habertová. Z Češek budou na startu ještě čtvrtá z loňského MS Veronika Vítková, Eva Puskarčíková a Lucie Charvátová.