Oberhof (Německo) - Den po triumfu ve sprintu skončila biatlonistka Gabriela Koukalová ve stíhacím závodu v Oberhofu druhá a posunula se do čela Světového poháru. Loňskou vítězku seriálu předstihla Francouzka Marie Dorinová-Habertová.

V čele SP je Koukalová poprvé od konce minulé sezony. Na první příčce vystřídala Němku Lauru Dahlmeierovou, která závody v Oberhofu vynechala a dostala se před ni také Mäkäräinenová.

"Nemám slov," řekla Koukalová Radiožurnálu k tomu, že znovu oblékne žlutý trikot vedoucí závodnice seriálu. "Je to úžasné, ale závodů nás čeká ještě tolik, že to může být jenom na jediný závod a skončí to. Budu se snažit mít co nejlepší výsledky, což jediné můžu slíbit."

Na střelnici foukalo a lehce sněžilo, proto si Koukalová dala při míření záležet a první střelbu vleže zvládla. Při druhé položce měla i štěstí, všechny rány pálila vlevo a dva terče složila po tzv. kalibrové ráně, ale na trestné kolo nemusela. Před Dorinovou-Habertovou a Mäkäräinenovou vedla o 38 sekund.

V čele přijela ještě na první položku vstoje, kde první ranou minula. Před pátou si udělala dřep, aby se uklidnila. "Roztřásly se mi nohy a nebyla jsem schopná mířit," popsala kritickou situaci. Terč poté trefila, ale ztratila dost času a o 5,5 sekundy se před ni dostala Francouzka. Mäkäräinenová dál jela s větším odstupem třetí.

Na poslední střelecké položce Koukalová ještě měla šanci zaútočit na výhru. První ranou zase minula a černý zůstal také čtvrtý terč, a proto musela na dvě trestná kola. Dorinová-Habertová chybovala jen jednou a v klidu si dojela v posledním kole pro vítězství. Koukalová byla druhá s odstupem 38,8 sekundy.

"Ve výsledku jsem ráda, že to byly jen tři nesestřelené terče v takových podmínkách. Hrozně foukalo a byla jsem zmrzlá. Beru to jako štěstí v neštěstí. Od třetího kola jsem se necítila moc při síle," řekla Koukalová.

Druhá česká reprezentantka Eva Puskarčíková si přes sedm chyb na střelnici oproti sprintu o šest míst polepšila a obsadila 36. pozici.

V neděli jsou na pořady závody s hromadným startem.

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. Dorinová-Habertová (Fr.) 34:33,3 (2), 2. Koukalová (ČR) -38,8 (3), 3. Mäkäräinenová (Fin.) -1:19,1 (4), 4. Hammerschmidtová (Něm.) -2:05,9 (5), 5. Bescondová (Fr.) -2:13,3 (2), 6. Hinzová (Něm.) -2:23,4 (2), 7. Olsbuová (Nor.) -2:32,4 (2), 8. Wiererová (It.) -2:34,4 (4), 9. Chevalierová (Fr.) -2:38,2 (4), 10. Višněvská (Kaz.) -2:44,9 (3), ...36. Puskarčíková (ČR) -4:39,6 (7).

Průběžné pořadí SP (po 10 z 26 závodů): 1. Koukalová 419, 2. Mäkäräinenová 414, 3. Dahlmeierová (Něm.) 410, 4. Dorinová-Habertová 399, 5. Wiererová 332, 6. Braisazová (Fr.) 277, ...12. Puskarčíková 232, 20. Vítková 177, 45. Charvátová (obě ČR) 52.