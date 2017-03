Pchjongčchang (Korea) - Biatlonistka Gabriela Koukalová dojela ve stíhacím závodu Světového poháru v korejském Pchjongčchangu osmá a oproti sprintu si polepšila o třináct míst. Svoji současnou suverenitu potvrdila Němka Laura Dahlmeierová, která na budoucích olympijských tratích jasně vyhrála. Stíhací závod mužů vyhrál jistý vítěz Světového poháru Francouz Martin Fourcade, z Čechů byl nejlepší čtyřiadvacátý Michal Šlesingr.

Další česká biatlonistka Eva Puskarčíková si ve stíhačce pohoršila, musela na pět trestných kol a z šestnáctého místa po sprintu klesla až na 39. pozici. Veronika Vítková vyrazila na trať z 53. příčky a po třech střelbách ze závodu odstoupila.

Majitelka kompletní sady medailí z nedávného mistrovství světa Koukalová udělala dvě chyby na střelnici; poprvé minula poslední ranou v úvodní ležce. Při odjezdu ze střelnice ztratila navíc hůlku a vracela se zpátky. Podruhé chybovala třetím pokusem při první stojce. Po poslední zastávce na střelnici pokračovala jedenáctá, ale měla nejrychlejší běžecký čas ze všech a v posledním kole předjela tři soupeřky.

"Jsem ráda za umístění do desítky, je to super a možná víc než výsledek oceňuju, že jsem tady mohla závodit a trošku si to prohlídnout kvůli příštímu roku," řekla Koukalová Radiožurnálu. Ke střelbě dodala: "Speciálně na první a třetí položku jsem se snažila dost soustředit a zdálo se, že to bylo kontraproduktivní, protože jsem udělala ty dvě chyby. Položky, který jsem tak nějak hodila za hlavu a střílela automaticky, tak vyšly. Jsem trochu zmatená a snad se příště líp sehraju."

Hůlku ztratila vlastním zaviněním. Špatně ji nacvakla do poutka na rukavici. "A jak jsem zabrala, tak mi sklouzla," popsala. Chtěla jet bez hůlky a vzít si od servismanů na trati rezervní. "Ale nikoho jsem daleko neviděla, tak jsem se vrátila. Na střelnici se ale nesmí jezdit v protisměru, tak mi to trochu vrtalo hlavou. Nevěděla jsem, jestli mě to nebude stát diskvalifikaci, ale vypadá to, že ne, tak jsem ráda," oddechla si.

Dahlmeierová absolvovala prakticky sólo závod. Od první zastávky na střelnici jela s náskokem v čele a vyhrála o minutu a dvanáct vteřin před Finkou Kaisou Mäkäräinenovou. Dokonce po poslední položce vstoje se po vzoru Francouze Martina Fourcada po závěrečné ráně otočila k tribunám a trenérům a ve vítězném gestu zvedla ruce nad hlavu. Třetí byla Francouzka Anaiss Bescondová.

Němka Dahlmeierová vyhrála závod SP popáté za sebou a je na nejlepší cestě k zisku velkého křišťálového glóbu za celkový triumf v této sezoně. Pět závodů před koncem sezony má před Koukalovou náskok více než sto bodů.

Stíhací závod vyhrál Fourcade, Šlesingr dojel 24.

Fourcade trefil všech dvacet terčů a završením tuctu vítězství v sezoně vyrovnal rekord Nora Oleho Einara Björndalena z ročníku 2004/2005. Francouz má šanci přidat do konce zimy ještě další výhry, pokud bude startovat v Kontiolahti a Oslu.

Za Fourcadem dojel z 23. místa po sprintu Rus Anton Šipulin, který také střílel přesně. Třetí skončil páteční vítěz Julian Eberhard z Rakouska.

Šlesingr minul dvakrát - jednou v první položce a podruhé v poslední - a zopakoval 24. místo ze sprintu. Tomáš Krupčík odstartoval do závodu jako devatenáctý, musel rovněž na dva trestné okruhy a bodoval na 27. místě. Michal Krčmář minul čtyřikrát a dojel až 51., Adam Václavík skončil po osmi chybách na posledním 58. místě.

Výsledky SP v biatlonu v Pchjongčchangu:

Muži - stíhací závod 12,5 km: 1. M. Fourcade (Fr.) 31:24,27 (0 tr. okruhů), 2. Šipulin (Rus.) -34,5 (0), 3. Eberhard -36,7 (3), 4. Eder (oba Rak.) -1:03,2 (2), 5. Garaničev (Rus.) -1:09,5 (2), 6. Desthieux (Fr.) -1:13,5 (2), 7. Landertinger (Rak.) -1:20,3 (2), 8. Doll (Něm.) -1:20,4 (2), 9. Bailey (USA) -1:20,6 (2), 10. Hofer (It.) -1:20,6 (2), ...24. Šlesingr -2:08,4 (2), 27. T. Krupčík -2:26,6 (2), 51. Krčmář -4:39,0 (4), 58. Václavík (všichni ČR) -6:09,3 (8).

Průběžné pořadí SP (po 21 z 26 závodů): 1. M. Fourcade 1128, 2. Šipulin 762, 3. Schempp (Něm.) 673, 4. Eberhard 621, 5. J. T. Bö (Nor.) 621, 6. Lesser (Něm.) 581, ...15. Moravec 416, 17. Krčmář 389, 23. Šlesingr 335, 57. Soukup 52, 62. T. Krupčík 48, 63. Václavík (všichni ČR) 42.

Ženy - stíhací závod 10 km: 1. Dahlmeierová (Něm.) 27:58,07 (0 tr. okruhů), 2. Mäkäräinenová (Fin.) -1:12,53 (2), 3. Bescondová (Fr.) -1:18,90 (1), 4. Eckhoffová (Nor.) -1:32,02 (5), 5. Dunkleeová (USA) -1:32,51 (3), 6. Hildebrandová (Něm.) -1:42,67 (1), 7. Džimová (Ukr.) -1:56,55 (1), 8. Koukalová (ČR) -2:00,48 (2), 9. Olsbuová (Nor.) -2:04,08 (1), 10. Fialková (SR) -2:04,55 (2), ...39. Puskarčíková -3:59,4 (5), Vítková (obě ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 26 závodů): 1. Dahlmeierová 1023, 2. Koukalová 911, 3. Mäkäräinenová 873, 4. Dorinová Habertová (Fr.) 711, 5. Wiererová (It.) 627, 6. Chevalierová (Fr.) 579, ...10. Puskarčíková 492, 25. Vítková 249, 54. Charvátová 77, 87. Davidová 13.

