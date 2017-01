Anterselva (Itálie) - Biatlonistka Gabriela Koukalová přišla krátce před cílem o triumf v dnešním závodu Světového poháru s hromadným startem v Anterselvě a v italském středisku dojela třetí. Před úřadující vítězku seriálu se nečekaně dostala Němka Nadine Horchlerová, druhá skončila její krajanka Laura Dahlmeierová. Eva Puskarčíková obsadila 11. místo a o tři příčky za ní skončila Veronika Vítková.

Koukalové v této sezony závody s hromadným startem vycházejí parádně. V Novém Městě na Moravě a v Oberhofu vyhrála a nyní jí utekl triumf o osm sekund.

"Jsem nadšená, že jsem znovu na stupních vítězů," řekla Koukalová na tiskové konferenci. Uvedla, že měla na trati problém s hůlkami. "Nebyl to pro mě šťastný závod, protože jsem je musela měnit hned třikrát," prohlásila.

V Anterselvě vystoupila na stupně vítězů poprvé, dosud byla v italském středisku nejlépe sedmá. "Říkala jsem si, že všechno, nebo nic. Že to snad konečně vyjde. Věřila jsem. Moc si toho vážím. Možná víc než těch vítězství v Oberhofu, protože to tady bylo ohromně náročné," řekla Koukalová na webu svazu.

Po první polovině závodu jela Koukalová až devatenáctá, protože na první i druhé střelbě vleže jednou minula a musela jet trestná kola. Stojky ale zvládla perfektně. Po té první čisté se posunula na šesté místo a po druhé už byla první.

V posledním kole se Koukalové držela za zády Horchlerová a s odstupem je stíhala Dahlmeierová. Horchlerová nastoupila před stadionem a ve 30 letech si doběhla i díky čisté střelbě pro první vítězství ve Světovém poháru. Vedoucí žena této sezony Dahlmeierová předstihla Koukalovou v cílové rovince.

V koncovce se na Koukalové projevilo, že během 2,5 km třikrát přišla o hůl. "To mě stálo hodně sil, které mi v posledním kole chyběly. Cítila jsem, že dnes se to vše nasčítalo, byla jsem opravdu unavená," řekla.

Podle kouče Zdeňka Vítka se Koukalové neběželo dobře. "Gábina od začátku závodu kroutila hlavou, což je známka toho, že jí to 'nechutná'. Bylo to vidět na trati a odrazilo se to v posledním kole. Byl to přesto od Gábiny velice bojovný výkon a povedený výsledek," řekl Vítek v České televizi.

Koukalová se dostala podeváté v sezoně na stupně vítězů a v celkovém pořadí je druhá za Dahlmeierovou. Puskarčíkové patří průběžné osmé místo.

SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Ženy - závod s hromadným startem na 12,5 km: 1. Horchlerová 36:11,54 (0 tr. okruhů), 2. Dahlmeierová (obě Něm.) -3,1 (3), 3. Koukalová (ČR) -8,0 (2), 4. Mäkäräinenová (Fin.) -13,5 (3), 5. Dorinová Habertová (Fr.) -19,0 (4), 6. Runggaldierová (It.) -24,1 (1), 7. Magnussonová (Švéd.) -26,4 (1), 8. Hinzová (Něm.) -27,4 (2), 9. Nicolaisenová (Nor.) -27,9 (0), 10. Džymová (Ukr.) -32,0 (3), 11. Puskarčíková -35,6 (3), ...14. Vítková (obě ČR) -29,3 (2).

Průběžné pořadí SP (po 15 z 26 závodů): 1. Dahlmeierová 669, 2. Koukalová 652, 3. Mäkäräinenová 637, 4. Dorinová Habertová 600, 5. Wiererová (It.) 466, 6. Hildebrandová (Něm.) 418, ...8. Puskarčíková 403, 19. Vítková 249, 48. Charvátová 61, 77. Davidová (obě ČR) 13.

15:15 štafeta 4x7,5 km muži.