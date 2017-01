Ruhpolding (Německo) - Gabriela Koukalová dnes vsadila na přesnou střelbu, i když byla jedna z nejpomalejších mezi favoritkami. Česká biatlonistka ale uznala, že měla i štěstí, neboť některé z jejích ran na střelnici zasáhly jen okraj terče. I díky tomu dokázala obsadit druhé místo ve sprintu Světového poháru v německém Ruhpoldingu a navýšit vedení v průběžném pořadí seriálu.

"Měla jsem hodně štěstí, protože jsem cítila, že některá z těch ran nebyla úplně stoprocentní, ale nakonec spadla. Takže skvělý, jsem moc nadšená," uvedla Koukalová v rozhovoru pro Radiožurnál. Po čtvrteční štafetě se totiž cítila hodně unavená. "Představa, že bych měla jet byť jen o dva metry delší trať, byla strašná. To by mě zabilo," řekla.

Proto raději setrvala v postoji o několik sekund déle, a jak je jejím zvykem, dlouho mířila. "Radši jsem v klidu vyčkala na správný čas spuštění ran a vybílila to, než abych se musela víc namáhat. Dneska jsem na to tolik běžecky pocitově neměla," prohlásila.

Na střelnici se jí dařilo, i když podmínky nebyly ideální. Nejprve hustě sněžilo, k čemuž se přidal i silný vítr. "Věřila jsem, že by to mohlo dát třeba pódium do toho šestého místa, ale že je to druhé místo, tak to je milé," neskrývala překvapení z výsledku.

Startovala až v druhé polovině, neboť předpověď hovořila o tom, že by sněžení mělo ustávat. "A naštěstí to vyšlo," radovala se. I proto, že některé ze slabších soupeřek ji před sebe na trati nechtěly pustit. "Bála jsem se nějaké kolize. Na opakované prosby vůbec nereagovaly, takže jsem dneska musela použít násilí a prostě jsem je sundala holí," řekla.

Koukalová totiž věděla, že jede o medaili a musí bojovat o každou sekundu. "Přitom ony vám zaberou celou trať a ještě schválně uhýbají do stran, abych je nemohla předjet. To mi přišlo dost nefér. Bohužel já tohle nedělám, takže si trochu vyprošuju, aby to ostatní závodnice také nedělaly," prohlásila.

Koukalová neví, kolik jí zbylo sil do nedělního stíhačky, neboť má v nohách dva náročné závody. "Dneska jsem se hodně trápila, stálo to hodně sil. Myslím, že na to má vliv i ta štafeta, kde jsem se hodně vysílila. Ale je to úžasný výsledek a věřím, že všechny ty pozitivní pocity, které nese s sebou, že mě zase oživí do zítřejšího startu," doufala.