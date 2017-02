Hochfilzen (Rakousko) - Biatlonistka Gabriela Koukalová získala na mistrovství světa v Hochfilzenu třetí medaili. Ve vytrvalostním závodu na 15 kilometrů skončila druhá a po zlatu ve sprintu a bronzu ve stíhačce zkompletovala medailovou sbírku. Celkem má ze světových šampionátů už šest cenných kovů.

Českou hvězdu porazila pouze Němka Laura Dahlmeierová, která tak vybojovala na letošním šampionátu už třetí zlatou medaili, neboť vyhrála stíhací závod a smíšenou štafetu. Ve sprintu byla druhá za Koukalovou. Třetí místo dnes nečekaně obsadila Alexia Runggaldierová z Itálie.

"Přitom dnešní závod byl ten poslední, na který bych sázela, že by se mohl povést. Takže je to neuvěřitelné, kdo by to byl řekl. Obrovská spokojenost," řekla Koukalová, kterou v cíli trápily křeče v nohou. "To nejcennější, co si mohu ze závodu odnést, je vědomí, že jsem tam nemohla nechat ani o setinu vteřiny navíc."

Koukalová udělala chybu hned na první položce, po které klesla pořadím až do čtvrté desítky. "Řekla jsem si, že medaile je pryč, že nemám na to, abych další tři zastřílela čistě," tvrdila, ale pak už byl její výkon bezchybný.

Na trati měla třetí nejlepší čas a na střelnici už neminula ani jednou. Závod se přitom jel v jedenáctistupňovém teple. "Vyčerpává to a vůbec to nebylo jednoduché. Jsem ráda, že až do téhle chvíle závody nebyly v sezoně tak náročné jako nyní. Ztrácíte vteřinky, víc se potíte," řekla sedmadvacetiletá biatlonistka.

Dahlmeierová měla rovněž jednu chybu na střelnici, ale byla o 24,7 sekundy rychlejší na trati a má celkem pátý titul mistryně světa.

"Bylo to těžší než jindy, když se daří a střílí se hned od první položky čistě. Na té trati to pak jede lépe. Já neměla svůj běžecký den, musela jsem hodně bojovat, bolelo to možná víc než ty minulé závody," hodnotila Koukalová.

Byla ale ráda, že i přes chybu na první položce dokázala potom střílet už čistě. "Takže minuta navíc je nakonec dobrý," prohlásila.

"Byl to souboj mezi Gábinou a Laurou a obě si na první položce nechtěly dovolit minutu, ale daly ji tam. Obě to ale zvládly v hlavě, další položky daly perfektně a byl to nádherný závod," řekl šéftrenér Ondřej Rybář. "Stříbro je moc hezký úspěch. Radujeme se z medaile, jako by to bylo zlato," doplnil.

Dalším českým biatlonistkám se už tolik nedařilo. Eva Puskarčíková udělala na střelnici dvě chyby a obsadila 23. pozici se ztrátou čtyř minut na vítězku. Veronika Vítková se znovu trápila střelecky a pět chyb ji odsunulo s mankem šesti minut na 50. místo. Lucie Charvátová minula dokonce osmkrát a ve výsledcích figuruje na 82. místě.

Ženy - vytrvalostní závod (15 km):

1. Dahlmeierová (Něm.) 41:30,1 (1 trest. minuta), 2. Koukalová (ČR) -24,7 (1), 3. Runggaldierová (It.) -1:45,6 (0), 4. Laukkanenová (Fin.) -1:56,8 (1), 5. Avvakumovová (Korea) -2:03,6 (0), 6. Dunkleeová (USA) -2:06,8 (2), 7. Hammerschmidtová -2:27,5 (2), 8. Hinzová (obě Něm.) -2:45,5 (2), 9. Džimová -2:46,1 (2), 10. Pidhrušná (obě Ukr.) -2:54,6 (2), ...23. Puskarčíková -3:59,4 (2), 50. Vítková -6:01,7 (5), 82. Charvátová (všechny ČR) -9:03,6 (8).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 26 závodů): 1. Dahlmeierová 843, 2. Koukalová 814, 3. Mäkäräinenová (Fin.) 728, 4. Dorinová Habertová (Fr.) 675, 5. Wiererová (It.) 542, 6. Chevalierová (Fr.) 474, ...9. Puskarčíková 455, 23. Vítková 249, 51. Charvátová 77, 85. Davidová (ČR) 13.