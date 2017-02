Göteborg - Gólman Pavel Francouz se v utkání proti Finům (7:1) blýskl několika vynikajícími zákroky. Spoluhráči jako kdyby mu za ně chtěli poděkovat pohlednými akcemi, po nichž vstřelili většinu ze sedmi branek.

"Koukalo se na to opravdu pěkně. Bylo to určitě příjemné. Jedna akce hezčí než druhá, nádherné góly, výsledek 7:1, tomu není co vytknout," řekl Francouz novinářům po druhém českém utkání na Švédských hrách.

Důležitost svých zákroků ve chvílích, kdy se mohl zápas vyvíjet jiným směrem, nepřeceňoval. "Bylo určitě fajn, že jsme dlouho nedostali gól a drželi vzadu nulu, protože kdyby Finové skórovali dřív, určitě by to pro ně bylo psychickou vzpruhou," uvedl Francouz.

"My jsme pak přidávali další a další góly a zápas se přehoupával definitivně na naši stranu. Bylo vidět, jak je v hokeji a ve sportu všeobecně důležitá psychika. Dali jsme dva góly v první třetině a pak už se všechny puky odrážely k nám. Střela od modré čáry a 'Řepa' to má do prázdné brány," připomněl trefu Michala Řepíka na 5:1.

"Takové momenty se pak přiklánějí k vám a dnes to bylo tedy markantní," nezastíral Francouz, že se týmu po všech stránkách dařilo.

Štěstí měl i v situaci, kdy si zavařil vlastní chybou ve snaze o vyhození puku při přesilovce Finska a ožehavý moment musel řešit skokem plavmo zpoza branky před brankovou čáru. "Tam jsem si toho nabral trošku moc," řekl s úsměvem Francouz. "Naštěstí mě tam zachránil i Tomáš Dvořák. A já mu teď asi zaplatím večeři," plánoval Francouz.

Zápas si mohl užít i v porovnání s KHL, kde při těsných výsledcích Traktoru Čeljabinsk prožívá občas pořádné nervy. "Je to velký luxus, když hrajete s tak velkým vedením v zádech. Já ale pořád chtěl, abychom dostali co nejméně gólů a snažil se chytit každou střelu," řekl Francouz.

Útočník Lukáš Radil opět prokázal, jak mu sedí spolupráce s Janem Kovářem. "Honza je ale top hráč, s kterým by si sedlo asi hodně lidí," smál se Radil, jenž dnes střelecký účet otevřel i uzavřel.

"Šli jsme do toho s hodně velkou pokorou, protože proti Finům se hraje špatně. Brání střední pásmo, jsou hodně pospolu a hrají hodně do obrany. Není tam moc prostoru. Myslím, že nám pomohly ty první góly. Trošku se jim to tím rozpustilo a přestali věřit systému, co hrají. Nám tam na druhou stranu napadalo úplně všechno," přiznal Radil, podle něhož hráli Češi v podstatě stejně jako se Švédy.

"Ale proti Švédsku jsme měli šance a neproměnili jsme je, zatímco jim to tam napadalo. Ze stavu 0:3 po první třetině se hraje těžko. A dnes to bylo takhle velmi podobně z pohledu Finů. Hraje se vám pak lehčeji a věříte si i na situace, v nichž byste si třeba nevěřil," řekl Radil.

"Myslím, že když napadáme, předsuneme hru a začínáme obranu už v útočném pásmu, je to nepříjemné pro každý tým," poznamenal Radil.

Nejen výsledkovou, ale i dnešní herní dominanci s Finy, ještě nezažil. "Takový zápas jsem s nimi ještě nehrál. Vždy když jdu hrát proti nim, jsem z toho tak trochu otrávený, protože čekám ten hokej, kdy to budeme honit po koutech. Oni vás většinou k ničemu nepustí. Dnes se to ale povedlo a my jsme za to moc rádi," řekl Radil.

Věří, že podobně si tým povede v neděli s Ruskem. "Tuhle sezonu jsme je ještě neporazili, což by chtělo změnit. Snad proměníme šance, co si vytvoříme. Musíme vyhrát. I když mají mladší tým a nepřivezli ty úplně největší hvězdy, tak hrají dobrý hokej. Mají dobrý systém a mně se líbí, jak v této sezoně hrají," uvedl Radil.