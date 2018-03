Hradec Králové - Jeho tým Hradec Králové překonal v sedmizápasovém dramatu Liberec a ve čtvrtek vstoupí do semifinále play off hokejové extraligy proti Třinci. Zkušený útočník Petr Koukal předpověděl, že nadcházející série může být podobně dlouhá a může se rozhodovat až v maximálním počtu utkání.

"Čekám těžkou a vyrovnanou sérii," řekl Koukal. "Třinec má svoje kvality. Musíme se dobře nachystat, abychom podali co nejlepší výkon," ocenil soupeře.

Obě mužstva půjdou do boje po nejdelších možných čtvrtfinále. Oceláři dohráli sérii proti Pardubicím v neděli, Mountfield v pondělí. Po rozhodujícím duelu byl Koukal totálně vyčerpaný. "Byl jsem troska. Série sebrala člověku hodně sil, Liberec hrál důrazně, stejně jako bude hrát Třinec. Měl jsem toho plné kecky," přiznal Koukal.

Na regeneraci má on i jeho spoluhráči necelých dvaasedmdesát hodin. "Volna není moc. Je trošku zvláštní, že Plzeň hraje s Brnem až v sobotu. Ale kluci z Brna si aspoň odfrknou. Oni už byli od skončení čtvrtfinále dvakrát v Dubaji a měli tři týmové akce. Ale samozřejmě, je to jejich plus, že zvládli Vítkovice na čtyři zápasy. Jen jsem nepochopil nasazení a klíče pro semifinále," divil se Koukal. "Musíme se s tím popasovat. Je aspoň dobře, že to máme s Třincem plus minus nastejno," dodal.

Olympionik z letošních her v Koreji půjde do boje s Třincem jako centr elitní hradecké formace. Společně s Radkem Smoleňákem a Rudolfem Červeným dali ve čtvrtfinále devět ze třinácti branek Mountfieldu. Koukal se trefil dvakrát a přidal tři asistence. "Na svůj útok moc nekoukám. Doufám, že se nám i ostatním lajnám bude v semifinále dařit. Naše produktivita je daná i tím, že chodíme na přesilovky. Tam se šance, že dáme góly, zvyšuje," upozornil Koukal, mistr světa z roku 2010.

Královéhradečtí opravdu v početních výhodách sérii s Libercem zlomili. V základní části byli v jejich využívání nejlepší v extralize, ve čtvrtfinále sice zezačátku tolik nebodovali, ale v posledních dvou utkáních bilanci napravili. Dali tři ze čtyř gólů při dvou výhrách 2:1 a úspěšnost přesilovek znovu zvýšili nad dvacet procent.

"Na přesilovku přišel Radek Smoleňák, jinak jsme nic nezměnili. Jeho to trefuje. Vemte si, jaké góly padly v Liberci. U nich to trefilo Bulíře, od něj se puk odrazil do brány. U nás Smolyho a bylo to stejné. Nebylo to, že bychom my najednou začali hrát jinak, že by Liberec něco měnil," líčil Koukal. "Základ je prostě dostat puk na bránu. To se nám na začátku série nedařilo. Oni zablokovali třeba 30 střel," poznamenal Koukal.

Proti Třinci by měla podle Koukala fungovat stejná strategie. "V každém zápase dát o jeden gól víc než oni," vtipkoval pětatřicetiletý forvard. "Bude platit to, co na každého. Na Plzeň, Brno, Liberec, Třinec... Jsou to takové fráze, ale je potřeba hodně střílet, clonit gólmanovi, chodit do brány. Zápasy rozhoduje nasazení a bruslení," řekl Koukal.

Bude to tak i v semifinále. Nic na tom nemění ani fakt, že Třinec je brán za technické útočné mužstvo. "Jenže tohle je play off, v něm se hraje důraznější hokej - jednodušší než v základní části. Je jasné, že v semifinále nebude chtít skončit ani jeden tým," prohlásil Koukal.