Lahti (Finsko) - Bez Romana Koudelky se nečekaně uskuteční na mistrovství světa v Lahti závod na velkém můstku. Nejlepší z českých skokanů pokazil kvalifikaci, zřejmě vinou vody v nájezdové stopě, a nepostoupil. Naopak zbývající čeští skokané Viktor Polášek, Tomáš Vančura a Jakub Janda bez potíží postoupili.

Koudelka, který ve Světovém poháru v kariéře vyhrál na velkém můstku pět závodů, skočil jen 98,5 metru a dostal pouhých 72 bodů. Hned po odrazu šel nezvykle moc dopředu a let už nezachránil. "V radiusu, v kterém se už skokan připravuje na odraz, tak jak vyfoukávali stopu, tak mi nafoukali vodu do stopy. Prostě mi to tam zadrhlo, dostal jsem se strašně dopředu, nemohl jsem se odrazit, jenom jsem se položil do letové pozice a už jsem s tím nemohl nic udělat," popsal Koudelka Radiožurnálu.

U jury se český skokan následně dožadoval nového pokusu. "Doufal jsem, že mi dají náhradní skok jako minulý týden Stefanu Hulovi v Koreji, ale bohužel, tady je asi jiná jury, takže se rozhodli, že ne," litoval Koudelka. "Mrzí mě to, protože si tam dotyčný lidi moc neuvědomují, že na to skokan trénuje dva roky, a kdyby se koukli na výsledky tréninku, tak jim musí být jasný, že na hraně něco špatného být muselo. Cítím strašnou křivdu," řekl Koudelka, který měl ve zkušebním kole pátý nejlepší pokus.

Polášek, úřadující juniorský mistr světa, mezi čtyřicítku postupujících prošel ze čtvrtého místa s výkonem 119,5 metru a ziskem 114,8 bodu. Vančura byl osmý (118 m/111,3) a Janda osmnáctý (114/104,3).

V nepříznivých podmínkách, měnícím se větru a sněžení s deštěm, nepředvedli očekávané výkony ani někteří favorité. Z desítky předem kvalifikovaných závodníků doletěl nejdále na značku 127,5 metru Slovinec Peter Prevc, ale třeba polský lídr Světového poháru Kamil Stoch skočil jen 113,5 metru.

Závod na velkém můstku začne ve čtvrtek v 17:30. Na středním můstku na šampionátu v Lahti skončil nejlepší z Čechů Koudelka na 14. místě.