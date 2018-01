Praha - Bývalý kouč národního týmu a současný trenér hokejistů Chomutova Vladimír Růžička nepovažuje nominaci na olympijský turnaj za nikterak překvapivou. Ve výběru Josefa Jandače chybí kapitánovi vítězného mužstva z Nagana 1998 nejvíce třinecký kanonýr Martin Růžička. Hodně očekává od brankářů Pavla Francouze a Dominika Furcha.

"Z mého pohledu je to mužstvo vybrané a sestavené poměrně dobře. Samozřejmě každý trenér by to třeba vybral v některých ohledech jinak, ale takový ten základ by byl stejný. Jiné hráče, z nichž bychom mohli nějak extra vybírat, tady nemáme," řekl ČTK Růžička.

Zaskočený nebyl u žádného z 25 vybraných hráčů. "Že by mě nějaké jméno vysloveně šokovalo, to určitě ne. Jsou tam víceméně prověření kluci, máme tam hráče hodně šikovné a také velmi zkušené. Olympiáda je každopádně trošku specifický turnaj a zase jiné to teď bude tím, že na ní nebudou hráči z NHL," uvedl Růžička.

Největším překvapením je pro něho opomenutí jmenovce Martina Růžičky, jenž v této sezoně předvádí znovu skvělé výkony v dresu Třince a za 37 zápasů stihl nastřílet už 23 gólů. "I poslední reprezentační turnaj mu vyšel, ale je to samozřejmě věc trenérů, kteří si to skládají dohromady," podotkl čtyřiapadesátiletý Růžička.

Jedním z nejzkušenějších hráčů, kteří by měli tým vést během bitev v Pchjongčchangu, je Michal Vondrka, jehož má Růžička denně na očích při koučování Pirátů. A Vondrka je jejich tahounem.

"Ono je taky něco jiného hrát v extralize a něco jiného v národním týmu. V olympijském výběru je spousta tahounů ze svých klubů, ať už jsou to Červenka ve Fribourgu, Gulaš v Plzni a další. Teď je důležité to hlavně dobře poskládat," zdůraznil Růžička.

Jen z výčtu jmen je podle něho složité říci, v čem by mohla být hlavní síla týmu, který Jandač se svými pomocníky vybral. "Bude záležet na aktuální formě, ale myslím, že to bude hodně o výkonech brankářů, o těch to je vždycky hodně. A my tam máme výborné gólmany Pavla Francouze s Dominikem Furchem," připomněl Růžička.

"Často se řeší, kolik se dá gólů a že jich dáváme málo, ale možná ještě důležitější bude, jak nám to půjde z obrany," doplnil Růžička.