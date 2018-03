Praha - Dvěma zápasy začne ve středu čtvrtfinále domácího fotbalového poháru MOL Cupu. Od 16:00 Jablonec přivítá Slovácko a o hodinu později začne zápas pražské Slavie s Libercem. Utkání bude speciální pro trenérský tým červenobílých v čele s Jindřichem Trpišovským, který zamířil do Edenu po podzimu právě ze severočeského celku.

Zbylé dva čtvrtfinálové zápasy Mladá Boleslav - Ostrava a Hradec Králové - Zlín se měly hrát už před týdnem, ale kvůli nezpůsobilým terénům byly odloženy na příští středu.

Slavia a Liberec na dálku bojují o pohárové příčky v lize a teď je čeká i souboj v MOL Cupu. Vedle kouče Trpišovského v zimě přišli do Edenu z Liberce i sportovní ředitel Jan Nezmar, brankář Ondřej Kolář a obránce Ondřej Kúdela. Ve Slovanu v minulosti působili také stoper Lukáš Pokorný, záložníci Jan Sýkora s Tomášem Součkem a náhradní brankář Přemysl Kovář.

"Bude to zvláštní pocit, člověk tam byl dva a půl roku. Zažil jsem tam přes 100 zápasů na všech úrovních. Ale tím, že hrajeme doma, si myslím, že to až takový rozdíl (oproti jiným zápasům) nebude," uvedl Trpišovský.

"Všechny tam detailně znám, takže strávím u videa míň času než u ostatních týmů. Takže určitá výhoda to je. Na druhou stranu zase soupeř zná nás, ví, jaký fotbal chceme hrát. Takže je to oboustranné," dodal.

Liberec pod jeho vedením v Edenu v říjnu zvítězil 2:1 a ukončil rekordní sérii Slavie v lize bez prohry, která se zastavila na 36 duelech. V aktuální tabulce je Slovan čtvrtý a na druhé Pražany ztrácí čtyři body.

"Všichni se na zápas na Slavii těšíme. Hlavně se těšíme na to, že budeme hrát na kvalitním terénu a s předním českým klubem. Chceme bojovat o postup," uvedl liberecký trenér David Holoubek.

Poháru dodává prestiž fakt, že vítěz by měl jít přímo do základní skupiny Evropské ligy jako vloni Zlín. "S Libercem jsme kvalifikaci dvakrát zažili a museli jsme přejít přes dvě předkola. Všichni víme, že je hodně složité se do skupiny dostat. Všichni čtvrtfinalisté jsou tři zápasy od skupiny. Je to možnost vyhnout se čtyřem dalším zápasům, nevíte s jakým soupeřem. Je to obrovská výhoda," uvedl Trpišovský.

Jablonec po zimním návratu trenéra Petra Rady na jaře vyhrál všechny tři ligové zápasy a na pátou Spartu ztrácí už jen tři body. Formu chce potvrdit v poháru. Na Slovácko se Severočechům daří, prohráli s ním jediný z posledních dvanácti ligových duelů. Poslední tři skončily remízou.

"Jsme mezi osmi nejlepšími, to je velká motivace, hlavně by měla být pro hráče. Všichni vědí, že v poháru je šance na Evropu větší, těch zápasů je tam míň. Každému by měl být příkladem Zlín, který vloni postoupil přímo do Evropské ligy. Chceme v poháru dojít co nejdál," řekl Rada.

Slovácko z úvodních tří jarních kol prohrálo až naposledy 0:1 v Olomouci, i tak ale na patnáctém místě tabulky bojuje o udržení. Pohár přesto na vedlejší kolej neodsunulo.

"Jedeme do Jablonce s úkolem postoupit. Uvědomujeme si, že pohár je pro Jablonec absolutní priorita a čeká nás mužstvo, které výborně vstoupilo do jara. My jsme na jaře z šesti poločasů pět odehráli velmi dobře, takže musíme být i nadále pozitivní," řekl kouč Slovácka Michal Kordula.