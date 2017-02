Pescara (Itálie) - Český trenér Zdeněk Zeman se po pěti letech vrací na lavičku fotbalistů Pescary. Poslední tým italské ligy převzal s pouhými devíti body z 24 zápasů a minimálními vyhlídkami na záchranu.

"Je to těžké. Potřebujeme vyhrát víc zápasů než musí Juventus k tomu, aby získal titul," řekl Zeman na tiskové konferenci ve svém staronovém působišti. "Obvykle když se změní trenér, mužstvo na to zareaguje. Snad se nám to povede stejně, jako když jsem tu byl poprvé."

Devětašedesátiletý kouč střídá v Pescaře odvolaného Massima Odda, který v minulé sezoně vybojoval s týmem postup do nejvyšší soutěže. Totéž se povedlo Zemanovi při jeho prvním angažmá v klubu od Jaderského moře.

Po tehdejší úspěšné sezoně zamířil do AS Řím, kde však při svém druhém působení vydržel jen půl roku. Následně bývalý kouč Lazia Řím vedl Cagliari a naposledy švýcarské Lugano, kde skončil po minulé sezoně. "Vrátil jsem se, protože Pescaře něco dlužím," uvedl Zeman.

Pod vedením Odda, mistra světa z roku 2006, si nováček Serie A za 24 kol připsal jediné vítězství - kontumační výhru 3:0 nad Sassuolem. Od první nesestupové pozice Pescaru dělí 13 bodů. Na vylepšení své bilance začne se Zemanem pracovat v neděli v utkání proti Janovu.

"Když je tým poslední, znamená to, že má své limity. My se je pokusíme překonat, co nejvíc to půjde. Musíme přemýšlet o každém jednotlivém zápase z těch 14 kol, co nás čekají. A musíme myslet na to, že do nich jdeme za stavu 0:0," uvedl Zeman, který je známý ofenzivním fotbalem. Pescara pod jeho vedením před pěti lety na cestě za postupem do nejvyšší soutěže nastřílela rekordních 90 gólů.

"Nechci, abychom skončili sezonu tak, že Pescara na tom bude nejhůře v Evropě. Jsem tu proto, abych pracoval a vybudoval tým, který bude bavit fanoušky," řekl Zeman, jenž v květnu oslaví 70. narozeniny. Věří, že tlak spojený s nejvyšší italskou soutěží zvládne. "Jsou tu mladší, kteří jsou mnohem horší než já," prohlásil s úsměvem.