Mladá Boleslav - Na pozici hlavního kouče hokejistů Mladé Boleslavi skončil po pěti letech František Výborný. Třiašedesátiletý trenér bude v klubu pokračovat jako sportovní konzultant. Jeho syn David Výborný po roce opouští post sportovního manažera. Klub změny potvrdil na svých webových stránkách.

Novými trenéry Bruslařského klubu by se podle médií měli stát Patrik Augusta a Viktor Ujčík, kteří v současné době pracují v Jihlavě. Augusta je tam koučem juniorů a Ujčík působí jako asistent trenéra Petra Vlka u prvoligové Dukly. Davida Výborného má na manažerské pozici nahradit Luděk Bukač mladší. Klub tyto informace dosud nepotvrdil.

"Zvažoval jsem, že bych ještě jednu sezonu coby trenér dal, i když letos mě to zdravotně celkem semlelo a psychicky to taky nebylo nic moc," vysvětlil František Výborný na oficiálních stránkách klubu svůj odchod z lavičky.

Bývalý kouč Sparty, Havířova, Litvínova, Pardubic, Českých Budějovic, slovinské Jesenice i slovinské reprezentace koučoval Bruslařský klub od roku 2012 a o dva roky později jej dovedl zpět do extraligy. V minulé sezoně s ním dosáhl historického úspěchu postupem do semifinále a konečným čtvrtým místem.

V této sezoně Mladá Boleslav vypadla v předkole play off s Chomutovem, když vedla 2:0 na zápasy a prohrála 2:3. Obsadila 10. pozici.

"V Boleslavi jsem rád, v životě mě takhle oslovily jen dva kluby - Sparta a Boleslav," uvedl Výborný, který dovedl Spartu v letech 2000, 2006 a 2007 k titulu. "Cítím se tu jako doma, je to moje rodina. Proto jsem moc rád a vážím si toho, že tu můžu dál zůstat."

Měl by být k dispozici novým koučům. Ujčík a Augusta, syn bývalého reprezentačního kouče Josefa Augusty, mají ještě platné kontrakty v Jihlavě, proto Mladá Boleslav jejich příchod nepotvrdila. "Nejsem si jistý, jak se tu moji novou pozici rozhodli pojmenovat, ale na tom nezáleží. Stručně řečeno budu kdykoliv k dispozici trenérům a realizačnímu týmu nějakou radou nebo skautingem," uvedl Výborný.

Poděkoval také mladoboleslavským fanouškům za podporu při svém působení na lavičce. "Většinou fandí hráčům, ale já vím, že stáli i za mnou, a to pro trenéry nebývá úplná samozřejmost. Když vyvolávali moje jméno, je to samozřejmě příjemné, ale taky zavazující. Nechtěl jsem zklamat. A věřím, že to tak vidí i oni. Určitě se nevidíme naposledy, jen se budeme vídat trochu jinak," dodal.

Dvaačtyřicetiletý David Výborný se přesunul do role sportovního manažera po loňském konci aktivní kariéry a nahradil na tomto postu Jaromíra Látala. Šestinásobný mistr světa a bývalý hráč Columbusu hrál za Mladou Boleslav od roku 2011, kdy odešel ze Sparty.