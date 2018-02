Praha - Rozčarovaný a tak trochu bezradný přišel po extraligovém utkání s Olomoucí mezi novináře trenér hokejistů Sparty František Výborný. Pražané v boji o důležité body podlehli před svými fanoušky Olomouci 2:3 v prodloužení a zkušený kouč přiznal, že ho výkon jeho svěřenců zklamal. Připustil rovněž, že cestu vzhůru hledá Sparta jen velmi obtížně.

"Jsem hrozně zklamaný. A zklamaný už jsem přinejmenším měsíc a půl. Už nevím, jak to zvednout. Mění se tady trenéři, dělá se pro úspěch všechno, přichází další hráči. Nevím, jestli na to teda vůbec máme," řekl novinářům čtyřiašedesátiletý trenér, který se vrátil do Sparty koncem října.

"Byl tady Jirka Kalous, přišel jsem já, teď přišel Radim Rulík. Snažíme se tomu dát maximum, ale je to pořád stejné. Nevím, jestli si pak hráči v závěru nevěří nebo jsou z toho podělaní, jak to vizuálně možná vypadá. Pak nemáte ani to štěstíčko, i když dobře vím, že to není o štěstí. Ale také ho občas potřebujete," doplnil Výborný.

Sparta přitom proti Olomouci dvakrát vedla. "Opět jsme ztratili dobře rozehraný zápas. Bohužel. Ale děláme pro to maximum. Teď jsme 14 dní trénovali věci, které jsme potřebovali. Ale když to jsou individuální chyby... Já nevím, zda těm hráčům řezat hlavy nebo co s nimi dělat jiného. Těžko se o tom mluví," nezastíral Výborný.

"Nebylo to dnes jednoduché pro ty, co se vraceli z olympiády. Čeká se, jak to tady bude Michal Řepík dávat do víka, ale ono to nepřichází. Další takový Kudrna. Snahu mají, ale není to snadné. Tím si však nedělám žádné berličky," ujistil Výborný.

Pražané se představí ještě dvakrát doma proti Zlínu a Mladé Boleslavi, v neděli pak na závěr základní části zamíří do Chomutova. Jsou před nimi tak velmi ošemetné duely proti týmům, které rovněž hrají o hodně. Zlín o první šestku a přímý postup do čtvrtfinále play off, Mladá Boleslav o naději na předkolo a podobně je na tom i Chomutov.

"Čeká nás týden pravdy. Ten nám ukáže, zda na to máme nebo ne. Musíme se podívat pravdě do očí. Naše hra je bohužel pořád totožná. Zažil jsem tady týmy, které se rvaly. Nebo mi to alespoň tak připadalo. Střídačka žila, tým bojoval, na to jsem byl zvyklý. I proto jsem se do Sparty vracel, i když jsem věděl, že to není optimální," uvedl Výborný.

"Věřil jsem, že se mi povede to zvednout a Spartě pomůžu, ale je to pořád stejné. Nevím, proč tady nejsou hráči jako Žemličkové, Šrekové, Martincové a další, které jsme tady v minulosti měli. Přitom si myslím, že kvalitní hráči to jsou," domnívá se Výborný.

Určitý progres zaznamenal jen na začátku po svém nástupu. "Začalo to stoupat, i když nechci říkat, že vše bylo hned mým nástupem. Dělali jsme body a začali stoupat tabulkou," připomněl Výborný.

"Pak jsme ale měli v listopadu trochu problém s gólmany, tam jsme ztratili dost bodů. Pak se to nakopávalo kolem Vánoc, ale následně zase přišly domácí porážky s Chomutovem a Pardubicemi, s Brnem jsme měli jasné body v kapse, ale vyhodili jsme je. S Plzní taky. To můžete malovat, co chcete, ukazovat video, jenže za ty hráče to neodehrajete," konstatoval Výborný, jenž Spartu v minulosti dovedl ke třem mistrovským titulům.