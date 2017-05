Kolín nad Rýnem - Velkou úlevu prožili slovenští hokejisté poté, co Peter Čerešňák namířil v prodloužení svou střelu zápěstím pod horní tyč italské branky a rozhodl o výhře 3:2. Tým bez posil z NHL sice přijel na mistrovství světa se skromnými ambicemi, přesto se chce pokusit proklouznout do čtvrtfinále a především se vyhnout starostem o udržení mezi elitou.

Porážka s Italy hned v úvodu šampionátu mohla být velkou komplikací. "Můžeme být za toto vítězství velice rádi. Udělali jsme mnoho chyb, ale hráči moc chtěli uspět," uvedl pro server hokej.sk kouč slovenského výběru Zdeno Cíger. Věří, že úspěšný obrat pomůže týmu psychicky a v neděli s Lotyši se představí v lepším světle. "Musíme hrát jednodušeji, hlavně ve středním pásmu. Ale máme tu hodně nováčků, byli jsme nervózní. V závěru jsem měl chuť skočit na led," přiznal Cíger.

Jeho asistent, zkušený kouč Július Šupler, připustil, že pro Slováky šlo o těžký úvodní duel, v němž potřebovali splnit roli favorita. "Chlapci byli víc nabuzení, než by bylo optimální. Mohli jsme rozhodnout už v první třetině. Ve druhé jsme nehráli dobře. Ve třetí třetině jsme dostali gól na 1:2, dohrávali jsme jen na tři formace, dali v power play gól a pak vyhráli. Je to nové mužstvo, výhry si cením," prohlásil Šupler.

Prodloužení mělo dva hlavní hrdiny. Tím prvním byl gólman Július Hudáček, který v úvodu prodloužení při hře tři na tři zlikvidoval samostatný únik největší hvězdě italského týmu Giuliovi Scandellovi. "Díky bohu za dva body. Natrápili jsme se na ně. Hráli jsme dobře 50 minut, byli jsme aktivní a měli šance, ale nedali jsme góly. Měli jsme rozhodnout už v první polovině zápasu. Snažil jsem se stále myslet pozitivně, chtěl jsem odvést svou práci a snažil se chlapcům pomoci. Věřil jsem, že ten gól dáme my," řekl Hudáček.

Právě díky němu se nakonec mohl stát autorem vítězně trefy Peter Čerešňák. "Chtěl jsem zkrotit puk, který se mi postavil na hranu. Čekal jsem, až protihráč odjede mimo prostor branky a vypálil jsem. Chvála bohu to nakonec dopadlo, jak to dopadlo. Mrzelo by nás, kdybychom ztratili ještě další bod. Měli jsme šance i přesilovky, ale největší chybou bylo, že jsme je neproměnili. Mohl to být poklidný zápas, ale takhle z toho byla kovbojka," uvedl plzeňský obránce.