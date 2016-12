Trenér hokejistů do 20 let Jakub Petr.

Trenér hokejistů do 20 let Jakub Petr. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Postoupit do čtvrtfinále, to je základní cíl a povinnost české hokejové reprezentace do 20 let na nadcházejícím mistrovství světa v Montrealu a Torontu. Kouč Jakub Petr však věří, že jeho svěřenci dokážou následně uspět i v play off a zapojí se do bojů o medaile, což se českým juniorům povedlo naposledy v roce 2005.

"Je to stejné jako každý rok, s osmnáctkami i dvacítkou. Čtvrtfinále je povinnost. My i hráči svůj cíl samozřejmě máme. Všechno se odvíjí od účinkování v základní skupině. Přesně tak to bylo na osmnáctkách. Nikdo nejede na mistrovství hrát jenom čtvrtfinále, ale o větších výzvách se můžeme bavit, až uvidíme, jestli má tým sílu," řekl Petr na tiskové konferenci před odletem do zámoří.

Češi se v montrealské základní skupině utkají s Finskem, Švýcarskem, Dánskem a Švédskem. "Samozřejmě je to vždycky o tom, abychom se ve skupině umístili co nejlépe. I když to pak s pohledu soupeře nemusí nic znamenat. To je ale prvotní krok, se kterým jde ruku v ruce předvedená hra," podotkl současný kouč Vítkovic, který před dvěma lety dovedl osmnáctku ke stříbru na MS. "Chtěli bychom, aby se náš výkon neustále zvedal nahoru," přál si Petr.

Výhodou evropských soupeřů je, že se s nimi český tým utkával v průběhu sezony a má tak dost informací o jejich síle. "Příprava je hodně důkladná. Například s Finy jsme hráli čtyřikrát, dvakrát jsme vyhráli a dvakrát prohráli. Se Švédy jsme dvakrát prohráli v prodloužení. Vše hodně ovlivní, jestli jim zámořské kluby pustí hráče na mistrovství. Bude to hodně vyrovnaný turnaj celkově, nejenom v naší skupině. Budou rozhodovat maličkosti," řekl Petr. "My se ale chceme koukat hlavně na sebe," zdůraznil.

Čeští reprezentanti se od minulého týdne připravují v Kanadě. Na rozdíl od minulosti se totiž závěrečný kemp nekonal v domácím prostředí. "Věděli jsme, že část hráčů bude ze zámořských soutěžích a nedávalo smysl, abychom je tahali do Čech a poté letěli zpět," uvedl Petr.

Jeho svěřenci mají na svém kontě už i dva přípravné zápasy, s Kanadou prohráli 0:8 a 0:5. Generálkou před MS bude páteční duel s USA, po kterém bude zveřejněna nominace. Zřejmě však nebude definitivní, Češi chtějí až do poslední chvíle čekat na možné uvolnění útočníka Pavla Zachy z New Jersey. "Klidně budeme čekat i na začátku turnaje," avizoval Petr s předstihem.