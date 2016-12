Mistrovství světa hokejistů do 20 let Dánsko - ČR: Jakub Zbořil a William Boysen.

Montreal - Čeští hokejoví junioři sice propásli možnost zajistit si vlastním přičiněním postup do čtvrtfinále mistrovství světa, ale jistotu účasti v play off a zároveň setrvání mezi elitou jim dala následně výhra Švédska nad Finy 3:1. Svěřenci Jakuba Petra ve čtvrtek stejně jako proti Švýcarům nezvládli prodloužení, prohráli s Dány 2:3 a trenér měl ke spokojenosti daleko.

"Je to škoda, zápas jsme měli rozehraný na tři body a mohli jsme mít rovnou jisté čtvrtfinále. Vítězství za tři body jsme si ale nezasloužili," řekl Petr. Jeho svěřenci měli dobrý nástup, v úvodní třetině přestříleli Dány 14:5 a vedli 1:0. "Na začátku to probíhalo přesně podle plánu, hodně jsme stříleli a měli jsme šance. Od druhé třetiny se nám ale Dánové minimálně vyrovnali a pak byli i lepší než my," přiznal Petr.

Díky vítězství 3:2 v prodloužení mají Dánové na kontě stejně jako Češi pět bodů. Předchozí tři vydřeli proti úřadující mistrům světa z Finska. "Jsou na koni, hrají výborný turnaj. Bylo vidět, že mají sebevědomí a oproti nám měli i lepší pohyb. Gratuluji jim k vítězství, z jejich strany to byl vyspělý výkon," uvedl Petr.

"S Finy byli hodně silní v defenzivě, teď do toho přidali i další věci," doplnil Petr s ujištěním, že hráči soupeře rozhodně nepodcenili. "Že to není jednoduchý soupeř, to jsme věděli, takže k podcenění nemohlo dojít. Ve druhé polovině zápasu prostě byli Dánové lepší," řekl Petr.

Jedním z klíčových momentů bylo z jeho pohledu pouze jednobrankové vyjádření střelecké převahy v první třetině. "Neproměňovali jsme šance, v těchto zápasech přitom potřebujete rychle odskočit, aby byl na hokejkách klid. My jsme ale s ubývajícím časem - i když jsme stále vedli - párkrát udělali naivní věci," zlobil se Petr.

Situace se zkomplikovala o to více, když Dánové před polovinou zápasu vyrovnali zásluhou trefy Joachima Blichfelda v přesilovce. "Na naše hokejky pak sedla zbytečná nervozita," všiml si Petr, přestože Česko se brzy poté vrátilo do vedení, když se mezi střelce zapsal Filip Hronek. Další branky už ale čeští mladíci nepřidali.

Šest minut před koncem naopak vyrovnal Nikolaj Krag. "Při brance na 2:2 špatně proběhla komunikace mezi obráncem a útočníkem. Gól jsme jim nabídli. Dánové si ale minimálně vyrovnání zasloužili. Hráli trpělivě, my jsme dělali hloupé chyby. V závěru měli ještě další šance a v prodloužení podobně jako se Švýcary rozhodla individuální chyba," řekl Petr.

Kapitán Hronek s ním při hodnocení zápasu souhlasil. "Chtěli jsme vyhrát za tři body. To se nám nepovedlo a jsme zklamaní. Báli jsme se hrát, posledních deset minut jsme v obranném pásmu předváděli totální nesmysly. Těchto chyb se musíme příště vyvarovat," prohlásil Hronek.

Přiznal, že po úvodní výhře nad Finy 2:1 nebyly další dva zápasy podle představ českého výběru. "Možná jsme se trochu nechali ukolébat výhrou nad Finskem. Je to škoda, měli jsme to dobře rozjeté. Proti Švédsku musíme hrát na sto procent, odehrát to hodně dobře, chceme vyhrát. Švédi se budou tlačit hodně dopředu, my se musíme hlavně zorganizovat v obranném pásmu. S Dány tam bylo strašně moc chyb, to si na téhle úrovni nemůžeme dovolit," uznal Hronek.