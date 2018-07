Liberec - Trenér a sportovní ředitel libereckých hokejistů Filip Pešán vyhlíží v nadcházející extraligové sezoně návrat na výsluní. Dal tak jasně najevo, že vyřazení ve čtvrtfinále posledního play off - byť až v rozhodujícím sedmém utkání s Hradcem Králové - Bílé Tygry rozhodně neuspokojuje. Čtyřicetiletý kouč touží opět po medailích.

Severočeši, kteří v roce 2016 získali svůj první titul a loni nestačili až ve finále na Kometu Brno, nehodlají trvalejší pád do nižších pater dopustit. "Chceme hrát play off, stejně jako všech zbývajících třináct týmů. A v něm pak postoupit co nejdál. Chtěl bych si zahrát minimálně semifinále," řekl Pešán v rozhovoru s novináři.

"Neříkám, že naše ambice jsou skončit do čtvrtého místa, ale čtvrtfinále z minulé sezony pro mě osobně bylo málo. Škoda, že jsme nezvládli ten poslední sedmý zápas play off s Hradcem. Byl bych spokojenější a celou sezonu hodnotil jako výbornou," doplnil Pešán.

Tým prošel změnami, ale řadu odchodů vyvážila zvučná jména na straně příchodů. Pod Ještěd zamířili brankář Marek Schwarz, obránce Matěj Stříteský a útočníci Libor Hudáček, Radan Lenc či Jakub Valský. Nikoho z nich však Pešán nechce vyzdvihovat nad ostatní.

"Řekl bych, že každý z hráčů, kteří nás posílili, je svým způsobem a svou rolí nejvýznamnější posilou. Nevybírám jména, ale vybírám vhodné kandidáty na role v týmu a nemůžu tak mluvit o tom, která z těch rolí je nejdůležitější," řekl Pešán.

K ruce má nového spolupracovníka, neboť Karla Mlejnka na pozici asistenta vystřídal Patrik Augusta. "Patrik je extrémně pracovitý člověk, je to navíc výborný chlap a k tomu ještě bývalý skvělý hráč. Pro mě splňuje všechny podmínky výborného asistenta," uvedl Pešán.

Progresivní kouč patřil mezi trio oficiálně zveřejněných kandidátů na funkci reprezentačního kouče po Josefu Jandačovi. Pešán se netají tím, že by měl o prestižní post zájem. Kromě něho byli ve finálním výběru Václav Varaďa a Miloš Říha starší, který nakonec dostal důvěru.

"Zklamaný ale nejsem," ujistil Pešán. "Mám takhle daleko více času na hokej jako takový, než kdybych měl břímě národního týmu na prsou. Samozřejmě přeji Miloši Říhovi jen to nejlepší a doufám, že udělá výborný výsledek. S odstupem času si navíc myslím, že to svazové rozhodnutí bylo dobré. Teď jsem plný sil do sezony a nevím, jak bych na tom byl, kdybych měl nároďák."

Jeho jméno bylo překvapivě skloňováno dokonce se slavnými New York Rangers, kteří prožili mizernou sezonu a nepostoupili ani do play off NHL. "Potěšilo to určitě, ale jak jsem už říkal: všechna sláva, polní tráva. Člověk může být uváděný všude možně na různých serverech a nemusí z toho být nic. Pak naopak přijde jeden nečekaný telefonát a je z toho mimořádné životní angažmá," konstatoval Pešán.

"I kandidaturu na post trenéra národního týmu vnímám samozřejmě velmi pozitivně. Jde o ocenění mé práce, ale i práce mých kolegů a celého klubu. Jsem rád, že se tyto věci dějí, ale neberu to nijak fatálně," dodal Pešán, který se nedávno vrátil ze zámoří. Zatímco loni čerpal zkušenosti na kempu Rangers, letos nahlížel pod pokličku Bostonu.

"Cítil jsem na sobě, že je potřeba trochu nabít oči a vidět znovu hokej v zámoří. Proto jsem vyrazil na kemp za novými podněty. Zase jsem si potvrdil, jak dovednostně vysoko jsou mladí hráči světového kalibru oproti Česku," řekl Pešán.

Že mu může být liberecká kabina jednou malá, je zřejmé, sám ale nemá žádný plán na změnu prostředí. "Nemám to zatím nijak vymyšlené. Může se dobře vydařit sezona a odejdu hned. Na druhou stranu se ale nemusí povést a v listopadu můžu být bez práce," uvedl.