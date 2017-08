Račice (Litoměřicko) - Kajakář Josef Dostál v tréninku jezdí někdy rychleji než před loňskou olympiádou, na které skončil na kilometru stříbrný. Novinářům to při světovém šampionátu v Račicích řekl jeho trenér Karel Leština. Dostálovu formu při závodech Světového poháru, které byly na přelomu května a června, poznamenal tréninkový výpadek zaviněný nemocí i nutnost přípravy na domácí nominaci.

Dostál se pod Leštinovým vedením na vrchol sezony znovu připravoval také v Kadani, ale časy z tamní vody nejsou směrodatné. "Voda je těžká, někdy to teče, někdy tam plave tráva," popisoval Leština. Testy na kanále v Račicích ale nasvědčují tomu, že má jeho svěřenec dobrou formu. "Kilometry jsme dali na čas, to si zajel svůj tréninkový rekord. Jezdí někdy rychleji než před olympiádou," prozradil Leština.

Na Světových pohárech přitom Dostál letos na kilometru nezářil. V Szegedu doplatil na vlny a neoblíbený vítr do zad a skončil šestý, o týden později v Bělehradu obsadil pátou příčku. Podle Leštiny to bylo způsobené i tím, že musel absolvovat nominační závody a v průběhu přípravy onemocněl. "Neudělali jsme všechno, co jsme měli. Pak za chvíli nato už byly Světové poháry a už se to vezlo. Neměl tolik natrénováno," popisoval kouč.

Určitý vliv také mělo, že je letos poolympijská sezona. "Je asi taková těžší, přece jenom se člověk hodně soustředí na olympiádu, tam je jeho vrchol. Další rok je to psychicky náročnější. V olympijské sezoně se víc kouše v trénincích, snaží se daleko víc. Zkouší udělat všechno ještě líp než roky předtím, potom je hlava unavená," vysvětloval Leština.

Ani před mistrovstvím světa na domácí půdě necítí jeho svěřenec takový tlak jako před olympiádou. "Olympiáda byla v tomhle daleko horší, víc stresující, tady je to uvolněnější. Je to závod jednou za čtyři roky, když se povede, jsou z toho nějaké bonusy. Tady je to radostnější, jsou tady domácí fanoušci, rodina. Není to až tak svazující," řekl kouč.

Je rád, že díky vítěznému semifinále pojede v sobotu Dostál uprostřed startovního pole. "Je dobré, že nejede na kraji, kde jsou závodníci trošku slabší a můžou využívat, že se můžou svézt na vlně. Ve středu by to nemělo tolik hrozit. Všichni se snaží bojovat o vítězství a jedou za své," řekl.

Nabádá Dostála, aby začínal svižněji. "Je rychlý na pětistovku. Je rychlý, tak ať jede a ostatní závodníky ve svém tempu uvaří," nastínil taktiku, která vedla k úspěchu na loňském Světovém poháru v Račicích. Bude ale záležet, jak to ve finále Dostálovi sedne. "Je to na něm, ve finále to už nedokážu ovlivnit," dodal Leština.