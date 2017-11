Zlín - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 23. kole extraligy ve Zlíně 6:1 a úspěšnou premiéru si tak odbyl na lavičce Bruslařského klubu nový kouč Vladimír Kýhos. Čtyřmi body za jednu branku a tři asistence k tomu přispěl exzlínský útočník Petr Holík. Středočeši tak dosáhli na první úspěch po třech porážkách za sebou. Berani počtvrté za sebou nebodovali.

Kýhos, který nahradil v pátek odvolaného Patrika Augustu, koučoval tým poprvé s asistenty Viktorem Ujčíkem a Borisem Žabkou. Ti vedli Mladou Boleslav ještě v minulém kole při domácí porážce s Hradcem Králové (1:2 po samostatných nájezdech) sami.

Mladoboleslavští na ledě Zlína nezačali dobře. Úvodní tlak Beranů mohli gólem korunovat Honejsek či Řezníček, ovšem nestalo se tak. V začínající šesté minutě se však po osobním souboji rozbilo plexisklo, což na patnáct minut zastavilo hru a zchladilo tak aktivní domácí hráče.

A toho hosté využili dokonale. Už půl minutu po opravě šli do vedení, když Němcovu přihrávku tečoval nad Kašíkovo rameno Pacovský. Šance hostí přitom byla ojedinělá a Berani ovládali hru. V první třetině přestříleli svého soupeře 21:8, hráli tři přesilovky, z toho jednou krátce i pět na tři, vyrovnat ale z několika šancí nedokázali. Sám před Maxwellem selhal i Šťastný.

I v prostředním dějství Zlínští často stříleli, soupeře v něm předčili 18:6, skóre se ale posouvalo na opačné straně. Nejprve Bukarts trefil tyčku a ve 24. minutě se naskytla hostům první přesilová hra v utkání, kterou hned po osmi vteřinách využili. Exzlínští Holík s Kotvanem připravili pozici Urbanovi, který zvýšil na 2:0.

Ve 32. minutě se podařilo hostům využit početní výhodu ještě o sekundu rychleji. Kotvan vystřelil od modré čáry a Němec před Kašíkem úspěšně tečoval puk. Zlín ze svého tlaku vytěžil snížení ještě do přestávky, i když s notnou dávkou štěstí. Bukartsovu střelu tečoval za Maxwellova záda Žižka.

Na začátku třetí třetiny hráli Mladoboleslavští potřetí v utkání přesilovku a znovu ji využili. Osamocený Holík po Němcově přihrávce nejdříve tečoval puk do tyče a z dorážky už zamířil do prázdné branky. O 85 vteřin později vyhnal Kašíka na střídačku Orsava a za dalších 113 vteřin překonal i náhradníka Štůralu. Zlín tak na domácím ledě nevyhrál za tři body už sedm zápasů.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Pro nás je to krutý výsledek, ale hráče musím pochválit. Přistoupili k tomu se vším všudy, byl to boj se skvělým gólmanem. Škoda, že jsme v první třetině neproměnili nějakou přesilovku, ale musíme bojovat dál a věřit, že budeme mít víc štěstí. Že fanoušci chtěli moji hlavu? Já mám jen jednu, ta je zadaná, takže tím neposloužím. Nějaký tlak na sebe ale necítím."

Vladimír Kýhos (Mladá Boleslav): "Dnes to samozřejmě mohu hodnotit jen kladně, ale určitě se výhra nerodila lehce. Musíme poděkovat hlavně gólmanovi. A také štěstí, protiže jsme z osmi střel dali pět branek. Ale to je hokej. Já musím mužstvo pochválit za velkou obětavost. Určitě není pro hráče jednoduché, když se mění trenér. Kluci fakt bojovali, například Klepiš padl do rány za stavu 6:1."

Aukro Berani Zlín - BK Mladá Boleslav 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 37. Žižka (Roberts Bukarts, Popelka) - 6. Pacovský (V. Němec), 24. Urban (Kotvan, P. Holík), 32. V. Němec (Kotvan, Urban), 44. P. Holík (V. Němec, Klepiš), 46. Orsava (P. Holík, Kotvan), 48. Orsava (P. Holík). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), R. Svoboda - Komárek, Barvíř. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:3. Diváci: 3178.

Sestavy:

Zlín: Kašík (46. Štůrala) - Ferenc, Freibergs, Matějíček, Valenta, Řezníček, Žižka, Petran - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Okál, Fořt, O. Veselý - Kubiš, Fryšara, Illo - J. Ondráček, P. Sedláček, Popelka. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Mladá Boleslav: Maxwell - Kotvan, Jan Hanzlík, J. Říha, Němeček, Eminger, Štich, Bernad - Pacovský, V. Němec, Klepiš - Valský, P. Holík, Orsava - Lenc, Urban, L. Pabiška - P. Kousal, Najman, M. Procházka. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.