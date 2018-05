Praha - Baladou pro divácké oko byla podle trenéra Jiřího Vaňka druhá sada semifinále pražského turnaje WTA, v kterém jeho svěřenkyně Petra Kvitová porazila ve Stromovce Číňanku Čang Šuaj 7:6 a 6:0. Kouč světové desítky je rád, že hráčka nepřemýšlí nad pohybem na antuce, a věří, že finále zvládne.

"Péťa tady hraje ve velké pohodě a zápas od zápasu se zlepšuje. Baví ji to tady, strašně se těší na publikum a vždycky říká, že už se těší na další den," řekl Vaněk ČTK po postupu turnajové dvojky do třetího finále na okruhu WTA v tomto roce.

Souboj s Čang Šuaj nabídl publiku v prvním setu bitvu s napínavou zápletkou. "Péťa mohla vyhrát první set snadnějc," řekl Vaněk v narážce na to, že Kvitová nevyužila pár brejkbolů a dva setboly za stavu 5:4. V tie-breaku pak špatně začala, prohrávala 1:5, ale zkrácenou hru vyhrála 8:6. "Zvládla to v hlavě neskutečně. Když se nedaří a vyjdete z krize jako vítěz, tak to je pro mě nejdůležitější," vyzdvihl Vaněk.

Ve druhém setu se dvojnásobná vítězka Wimbledonu rozjela. K nadšení zaplněných ochozů vyhrála 24 z 30 výměn a Číňance uštědřila "kanára". "Druhý set už byla balada pro divácké oko," řekl čtyřicetiletý Vaněk, který Kvitovou vede od loňska.

Od prvního zápasu se Kvitová na antuce pohybuje lépe než v minulosti. Je štíhlejší a podle trenéra především nepřemýšlí o tom, jak na klouzavém povrchu běhat. "Ona před sezonou řešila, že se potřebuje na antuce sklouznout. Říkal jsem jí: 'Vykašli se na to, zahraj úder, jsi šikovná hráčka, hlava si to upraví'," uvedl kouč.

Kvitová poslechla a švihá do míčů stejně razantně jako na trávě. "Když se na to nesoustředí, má pohodu na údery a hraje automaticky," řekl Vaněk.

Letošní sezonu rozehrála bývalá světová dvojka výborně. Už má dva tituly a třetí může přidat v Praze. "Musím zaklepat, je to super," řekl Vaněk. "Je důležité, aby byla zdravá. Přijdou hlušší měsíce, ale když bude hrát takhle, tak se proti ní blbě hraje. Užívám si každý okamžik, kdy se jí daří, a snažím se ji držet dobře naladěnou."

V sobotním finále bude Kvitová favoritkou. Zápasy o titul umí, vyhrála 22 z 29 a Vaněk doufá, že přidá další triumf. "Věřit jí budu celým srdcem. Pro tyhle zápasy se narodila, miluje je a tady před českými diváky tam nechá duši," řekl trenér.

Kvitová by proti sobě finále hrát nechtěla

Petra Kvitová se v sobotu pokusí vylepšit na turnaji v Praze výbornou finálovou bilanci. Na okruhu WTA získala dvaadvacet titulů z devětadvaceti pokusů a pro soupeřky představuje v utkáních o turnajový vavřín postrach.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu ale upozornila, že vyhrané finále dopředu nemá. "Vždycky je to ošemetné, a když už je každá z nás ve finále, chce to," řekla po semifinálové výhře na antuce ve Stromovce nad Číňankou Čang Šuaj.

V utkání o titul ze sebe Kvitová většinou dostane nejlepší výkon. Soupeřky dokáže deklasovat, tak jako Kanaďanku Eugenii Bouchardovou na londýnské trávě v roce 2014 (6:3, 6:0) nebo Slovenku Dominiku Cibulkovou v Číně (dvakrát 6:1).

Stát proti Kvitové ve finále není nic příjemného. Ani ona sama by proti sobě hrát nechtěla. "To bych samozřejmě nechtěla a doufám, že ani holky tam dole," poukázala na tiskové konferenci na Rumunku Mihaelu Buzarnescuovou a Italku Camilu Giorgiovou, které v té době bojovaly na centrkurtu o místo ve finále.

Kvitová si uvědomuje, že není v "titulových" zápasech neporazitelná. "Sedmkrát jsem prohrála, šance tam je," podotkla. Naposledy prohrála ve finále předloni v Lucemburku, ale od té doby další čtyři vyhrála, včetně dvou letošních. "Rozhodně bych nechtěla zvýšit počet proher na osm, ale naopak zvýšit výhry."

Na Spartě si finále zopakuje po sedmi letech. V květnu 2011 ještě na akci ITF nestačila na Slovenku Magdalénu Rybárikovou. "Byla jsem trochu zraněná, nic příjemného. Doufám, že tentokrát to bude jiný. I ten konec," řekla.

Turnajem J&T Banka Prague Open prochází bez ztráty setu. S Číňankou vydřela první sadu a ve druhé byla nezastavitelná. Cíleně ale nechtěla soupeřce nadělit "kanára". "Ne, to ne. Ani si ho nezaslouží, je to hrozně fajn holka. Hrála první set výborně, druhý taky, ale to už jsem měla víc navrch," řekla Kvitová.

Ukazuje, že v domácím prostředí hraje výborně. Dokáže se dostat na maximum v zápasech Fed Cupu a fanouškům předvádí vrcholný tenis i nyní v turnaji. "Diváci byli zase o něco lepší a pomohli mi. Asi viděli, že to potřebuju," řekla s povděkem.

Postup do finále je pro Kvitovou i určitou komplikací. Už v sobotu začne v Madridu velký turnaj s dotací 6,6 milionu dolarů, zatímco Praha má dotaci 250 tisíc dolarů. Kvitová bude hrát v sobotu v Česku finále a v neděli 1. kolo ve Španělsku. "Z tohoto pohledu nic příjemného, ale tady je to finále a já mám finále ráda. Nejdřív musí skončit jedna věc a pak začne ta druhá. Zápasy jsou nejlepší trénink," řekla.