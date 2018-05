Turín - Nikoli Paula Dybalu, Gonzala Higuaína či Giorgia Chielliniho, ale až třetího brankáře Carla Pinsoglia označil trenér fotbalistů Juventusu Massimiliano Allegri za nečekaného hrdinu po zisku sedmého italského titulu v řadě. Gólman, který nezasáhl ani do jednoho zápasu, byl podle Allegriho svým nadšením vzorem pro ostatní hráče.

Osmadvacetiletý odchovanec se loni vrátil z hostování ve druhé lize, a ačkoli v konkurenci legendy Gianluiggiho Buffona a Wojciecha Szczesného dosud neodehrál za Juventus jediný zápas, Allegri oceňuje, že nezahořkl a podporoval spoluhráče v cestě za dalším titulem.

"Nemá smysl vypichovat jedno jméno, ale pokud bych měl vybrat, tak radost mi dělal Pinsoglio. Jeho oddanost klubu je přesně to, co chci u hráčů vidět," prohlásil Allegri. "Přišel po dvou letech v Livornu a Latině, ale skvěle zapadl do kádru a nakazil ho svým nadšením. Mít v týmu hráče s takovými hodnotami, vždy usnadňuje cestu za našimi cíly," dodal kouč.

Allegri ve všech čtyřech sezonách na lavičce Juventusu získal double za titul a pohár. Připouští, že se to bude těžko opakovat. "Vyhrávat není nikdy snadné. Naší největší silou ale je, že zůstáváme v klidu za každé situace a nepanikaříme. Víme, že k cíli se dostaneme jen po malých krůčcích. Nestává se nám, že tým propadne nadšení, a pak tři dny na to selže," těší Allegriho.

Ačkoli s Juventusem už získal téměř vše, nechystá se odejít za novou výzvou. "Pokud mě nevyhodí, zůstanu i v další sezoně. Znovu začneme od nuly a budeme muset dokazovat svou kvalitu. Cílem opět bude bojovat na všech frontách o titul. O motivaci máme postaráno," dodal.