Praha - Trenér Marian Jelínek označil Jaromíra Jágra, jehož býval v minulosti osobním koučem, za hokejového génia. K rekordům a vysokým poctám, mezi které čerstvě patří druhá příčka historie kanadského bodování NHL za nedostižným Waynem Gretzkým, dovedla Jágra podle něho mimořádná seberealizace a láska ke hře samotné.

"Že se Jarda dostal na druhé místo, to je něco opravdu úžasného. A byl to typický Jarda; neudělá to jedním bodem, ale zvládne to hned tříbodovým večerem a ještě při vítězném utkání. Tak nějak to dokresluje jeho kariéru. Aniž bych mu chtěl nějak pochlebovat, je to hokejový génius," řekl v rozhovoru pro ČTK Jelínek.

Detailní rozbor, co dělá Jágra tak výjimečným hráčem, by vyžadoval spoustu slov a času. "Když to ale vystihnu v krátkosti, tak mimořádný je hlavně díky extrémní seberealizaci v tom, co dělá. Pomáhá mu jeho extrémní láska k hokeji. Že je úžasný z hlediska herních dovedností, to je zřejmé, ale zevnitř ho pohání právě ta láska k hokeji," uvedl Jelínek, který je rovněž uznávaným odborníkem na sportovní psychologii.

Předstihnout Jágra a sesadit ho z druhé příčky bude při současném trendu hokeje do budoucna zřejmě sotva dosažitelnou metou nejen pro české hráče. "Nevím, zda ho může ohrozit někdo v současné NHL. Když to ale vezmu z pohledu českých hokejistů, tak aniž bych chtěl shazovat jakéhokoliv českého hráče, jsem si jistý tím, že za mého života se to nestane," je přesvědčený třiapadesátiletý Jelínek.

Okolí si zvyklo brát Jágra jako hrdinu, legendu, mnohdy až jako spasitele týmu, který sbírá body tak nějak automaticky. A bez ohledu na věk. Mnozí fanoušci si však nejspíš nedokážou reálně naplno představit, co je skutečně za porcí odehraných zápasů a nasbíraných bodů, aby tak i plně docenili, že jde o zcela mimořádný zápis do hokejových dějin.

"Myslím, že tohle opravdu většina nevidí a nevnímá. Diváci a lidé kolem vidí jen část. Přirovnal bych to k ledovci. Vidíme, co je nad vodou, ale nikoliv to, co je pod ní. Spousta těch částí je schovaných. Lidé se podívají v televizi na hokej, vypnou ji a jedou třeba na lyže, jdou ke stromečku, za tři dny si pak tu televizi zapnou znovu na další zápas. Mezitím se u nich odehraje spousta věcí, které si ten hráč nemůže vůbec dovolit a musí pracovat na sobě," připomněl Jelínek.

Prohlášení čtyřiačtyřicetiletého Jágra o tom, že bude hrát až do padesáti, bere s nadhledem. "Jardova prohlášení se hodně odvíjejí od toho, v jakém je rozpoložení. Když ho načapete v euforické náladě, kdy je v pohodě, tak z něho vylítnou různé vize a přání," řekl s úsměvem Jelínek. "Hrozně bych mu to přál, aby tak dlouho mohl hrát. Ale také vím, že když se třeba nedaří a je v té horší náladě, vize pak také vypadají jinak. Věřím však tomu, že po téhle sezoně ještě jednu v NHL přidá," dodal.

Pokud by však Jágr při současném bodovém součtu 1887 toužil zaútočit až na dvoutisícovou hranici, vyžadovalo by to reálně spíš ještě dvě sezony. "Je to jen hypotéza, ale zase ne taková, že se přestěhujeme na Mars... I když to vypadá hodně obtížně. Jenže to už v Jardově kariéře pár bodů a okamžiků obtížně vypadalo a on si s tím poradil. Hodně moc bych mu to přál, tak se nechme překvapit," uzavřel Jelínek.