Södertälje (Švédsko) - Po sedmi výhrách za sebou a triumfu na turnaji v Pardubicích se v přípravě před květnovým mistrovstvím světa v Dánsku přestalo českým hokejistům dařit. Na Švédských hrách po čtvrteční prohře s domácím týmem 1:3 dnes v Södertälje podlehli i Finsku 2:5. Kouč Josef Jandač byl spokojený jen s druhou třetinou.

"První třetina byla špatná, měli jsme tam spoustu vyloučení a půlku z ní jsme hráli v oslabení. Dostali jsme tam i góly, které určily ráz zápasu," řekl novinářům Jandač. Jeho svěřenci inkasovali v úvodním dějství dvakrát v oslabení a prohrávali 0:2. Celkem v utkání Finové využili čtyři přesilové hry.

"Ve druhé třetině jsme se zvedli, vypadalo to líp. Začali jsme mít pohyb, dotahovali jsme souboje a udrželi jsme se víc v útočném pásmu. Dali jsme kontaktní gól, mohli jsme to tam i srovnat," připomněl Jandač tyč Roberta Kousala po snížení Adama Musila. "Ve třetí třetině jsme udělali chybu hned v první minutě, soupeř odskočil na dva góly a pak jsme byli zase vyloučení. Když nám to uteklo na víc gólů, tak neměli sílu s tím něco udělat."

Největším problémem českého týmu v utkání byla podle Jandače právě vyloučení a rozehrávka. "Pracovali jsme na tom, ale ta realizace je pomalá. Prováháme první moment, druhý moment a útočníci puky nedostávají včas. I když jsou v dobrých pozicích a najetí. Beci to prostě musí dávat rychleji od hole," prohlásil Jandač.

V neděli čeká český tým ve Stockholmu opět v poledne závěrečné utkání na turnaji proti Rusku a po příletu do Prahy Jandač večer oznámí nominaci na šampionát v Dánsku. Do MS Češi vstoupí za týden v sobotu zápasem proti Slovensku. "Hlavně musíme dát do kupy zdravotní stav hráčů, protože se nám to trochu komplikuje, takže uvidíme," prohlásil Jandač na otázku, zda má o nominaci jasněji.

Utkání nedohrál obránce Jakub Krejčík z mistrovské Komety Brno, pro něhož to byl první duel na turnaji. "Má problém s bokem, který se mu táhne ještě od play off. A něco mu ruplo, jestli mezižeberní sval, ještě nevím. Nemám zatím bližší informace," podotkl Jandač.

Do duelu proti Rusku, v kterém má podle původního plánu chytat po vystoupeních Davida Ritticha a Dominika Furcha třetí z brankářského tria Pavel Francouz, chystá trenér další změny v sestavě. Odvíjet se ale budou od stavu mužstva.

"Nejdříve musíme dát dohromady zdravotní stav a zjistíme od kluků, kteří dnes nehráli, koho z nich můžeme dát do hry. Pochopitelně chceme hráče i pošetřit, nechceme riskovat další zranění, protože program je náročný. I proto tady máme tolik hráčů a rozložíme tu zátěž na další. U těch hráčů, kteří mají šrámy, potřebujeme, aby byli zdraví," dodal Jandač.

Po nemoci si odbyl debut v reprezentaci devatenáctiletý útočník Martin Nečas z mistrovské Komety, který se k týmu připojil ve Švédsku až v pátek. "Na začátek jeho výkon nebyl špatný, ale je to krátký vzorek. Stáhli jsme ho po druhé třetině, protože začal trochu blbě dýchat," dodal Jandač na adresu Nečase, který v poslední třetině naskočil jen na jednu přesilovou hru. Byl v ní na ledě u Kousalova snížení na konečných 2:3 v 56. minutě.