Paříž - Trenér Miloslav Hořava považuje postup Rusů ze čtvrtfinálového duelu proti českému týmu za naprosto zasloužený. Sborná z jeho pohledu na ledě až na úvod utkání jasně dominovala a měla ho pod kontrolou. Opětovný konec již ve čtvrtfinále mistrovství světa je podle zkušeného kouče odpovídající současnému stavu českého hokeje.

"Myslím, že kromě prvních tří minut byli Rusové jasně lepší. Zápas zcela ovládli a musím říct, že se mi moc líbilo, jak hráli. Měli úžasný pohyb, dobře bruslili, právě v tom bych viděl obrovský rozdíl mezi oběma týmy," řekl ČTK Hořava, současný kouč a bývalý vynikající obránce, který léta oblékal reprezentační dres a zahrál si NHL za New York Rangers.

Podle mistra světa z roku 1985 si nelze namlouvat žádná 'kdyby', ani s ohledem na možnost, že by se týmu kouče Josefa Jandače podařilo z úvodního tlaku vytěžit vedoucí gól. "To nelze takhle vůbec brát. Rusové si na začátku v klidu počkali a pak se do toho opřeli. My jsme hůř bruslili, přišlo mi, že nám chyběla jiskra a nevěděli jsme, kudy na ně. Oni lépe kombinovali, lépe dobruslovali, ani nevím, jestli měli naši nějakou větší šanci," uvedl Hořava.

Rozdíl ve skóre podle něj mohl být i větší. "Pavel Francouz tam ještě chytil možná i pět gólů, mohlo to skončit i 6:0. Rusové měli úžasné přesilovky, mají v nich skvělou frekvenci přihrávek, připomínalo mi to místy dokonce časy té slavné pětky Sovětského svazu (Fetisov, Kasatonov, Makarov, Larionov, Krutov)," ocenil Hořava.

Nechtěl rozebírat nedostatky či systém hry v průběhu celého turnaje, přesto vyzdvihl věc, jež ho zarážela od začátku působení českého týmu na šampionátu. "Systém obrany, konkrétně kolik na naše mužstvo bylo přečíslení, to číslo bylo hrozně vysoké. Třeba jen s Francií měli Francouzi více přečíslení než my," poznamenal.

"Hrát aktivně je samozřejmě výborné. A já určitě nemám rád, aby se couvalo a hrálo jen na defenzivu, ale tolik přečíslení nelze dopustit. To jsem neviděl u žádného jiného silného mužstva s tak vysokými ambicemi," doplnil.

Jestliže někdo zpochybňoval příliš časté změny v sestavě během turnaje, zkušený pětapadesátiletý kouč mezi takové nepatřil. "Tohle nechci vůbec hodnotit. Nebyl jsem u toho přímo na místě, takže mi to ani vůbec nepřísluší. Když to trenéři tak cítili, prostě to tak bylo, tečka. Kdyby se to povedlo, řekne se, jak to byly skvělé tahy. Když se to nepovede, pak se říká, že toho bylo moc. Tak to vždycky chodí," prohlásil Hořava.

Potřetí z posledních pěti MS skončil národní tým ve čtvrtfinále. Čekání na další medaili od bronzu z roku 2012 se tak znovu o další rok protáhlo. "Bohužel si myslím, že to čtvrtfinále zcela odpovídá současnému stavu českého hokeje. I já mám rád, když se mluví pozitivně, ale myslím, že by do toho chtělo malinko sáhnout. Dvacítka udělá jeden zápas a kolem toho se pak dlouho točíme. Je třeba brát v potaz i to, že i když hráči hrají třeba výborně v NHL a KHL, mají tam k tomu také vynikající spoluhráče. A je to úplně jiný typ hokeje, je třeba to trochu přizpůsobit," uvedl Hořava.

Už mnohokrát v minulosti hovořil o tom, že je zapotřebí zásadních změn. "Opakuji furt dokola, že nám něco ujelo. Pokud to budeme pořád dělat jen tak, že budeme měnit systém soutěží, nikam se nehneme. Tím nechci říct, že svaz nic nedělá, určitě ano. Ale připadá mi, že zatímco u nás se hlavně mění soutěže, když na tom byli Švédové špatně, změnili hlavně trénink a tím se dostali zpátky nahoru," připomněl Hořava, jenž se před dvěma roky trenérsky podílel na litvínovském titulu.