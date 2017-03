Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 6. zápas: Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec, 24. března v Chomutově. Radost na chomutovské střídačce z postupu do semifinále, uprostřed je trenér Vladimír Růžička.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 6. zápas: Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec, 24. března v Chomutově. Radost na chomutovské střídačce z postupu do semifinále, uprostřed je trenér Vladimír Růžička. ČTK/Zavoral Libor

Chomutov - Kouč Vladimír Růžička opět prokázal, jak mužstva pod jeho vedením bez ohledu na jejich papírovou sílu v play off rozkvétají. Chomutovské Piráty dovedl po výhře 4:2 na zápasy do semifinále přes hvězdami nabitý Třinec navzdory tomu, že je někteří dopředu odepisovali. I s ohledem na náročnou pětizápasovou bitvu v předkole s Mladou Boleslaví.

"Na tým jsem hrozně pyšný, musím před klukama smeknout klobouk. Nechali tam všechno. A je vidět, že ten tým má velkou sílu. Je příjemné, že jsme to zvládli, protože jsem věděl, že ani za stavu 3:1 v sérii není nic rozhodnuté," řekl Růžička novinářům po pátečním šestém utkání, které jeho svěřenci vyhráli 5:3.

"Ale hraje se dál, nic nekončí. Uvidíme, kam může tento tým dojít. Liberec je strašně silné mužstvo, pokusíme se jít dál, ale to se všechno teprve uvidí," okomentoval dalšího soupeře.

Chomutovští potřebovali po prvním neproměněném mečbolu nutně uspět, při případném sedmém duelu na ledě soupeře by se jim nedýchalo vůbec snadno. "Věděli jsme, že nás doma čeká zase těžké utkání. Třinec hraje dobře, je silný a má výborné hráče dopředu i beky, co chtějí útočit. Bohužel jsme udělali chyby a dostali góly, zápas se pro nás nevyvíjel dobře," hodnotil duel olympijský vítěz z Nagana.

"Od druhé třetiny jsme si jen řekli, že to trochu otevřeme. S tím, že buď dostaneme hodně, nebo na soupeře trochu zatlačíme. Gól na 2:3 nás trochu postrčil. Myslím, že rozhodující gól zápasu byl, kdy to tam vzal Dávid Skokan jejich hráči a 11 vteřin před koncem druhé třetiny vyrovnal na 3:3," dodal třiapadesátiletý Růžička.

Klíčovým momentem celé série byl z jeho pohledu jednoznačně nejlepší možný vstup, když Piráti vyhráli oba úvodní duely na ledě Třince. "To myslím, že bylo hodně zásadní. Hokej je i o štěstí a o smůle. Dnes dal soupeř tyčku a místo toho, aby vedl 4:2, tak my jsme pak vyrovnali na 3:3. Tam jsme to štěstí měli," nezastíral Růžička.

Nemyslí si, že by jeho svěřenci Třinec v něčem vysloveně předčili. "Každopádně vynikající formu má Jánko Laco, myslím, že nehrajeme špatně vzadu. Odvíjí se to od toho, že mužstvo je hodně bojovné a semknuté, kluci tady mají velmi dobrou partu a myslím, že to pak v takhle vyrovnaných utkáních rozhoduje," přemítal Růžička.

Důležitým faktorem však je také to, jak Severočeši zvládli těžkou sérii po fyzické stránce. "Jsem z toho docela až překvapený, co naši hráči vydrželi. Jsou trénovaní, velice dobře kondičně připravení a vydrží toho vážně hodně, ale je to také o hlavě. Když se vyhrává, mužstvo to nakopne," konstatoval Růžička.

Domnívá se, že zásadní pro restart Pirátů ve vyřazovacích bojích byla skutečnost, že úvodní dva zápasy předkola s Mladou Boleslaví jeho celek neprohrál doma pouze těsně, ale skončily shodně debaklem (1:7 a 1:6).

"Tím, že to nebylo jen něco jako 1:2, 2:3, ale bylo to naopak opravdu hodně špatné, hodně inkasovaných gólů, tak jsme všichni věděli, že to je špatně. Dodnes si nikdo neumí moc vysvětlit, co se vlastně stalo. Ale důležité bylo, že i tak jsme uhráli postup," připomněl Růžička.