Dauhá - Fotbalový brankář Tomáš Koubek se s českým národním týmem připravuje v Dauhá na sobotní utkání s Katarem, ale zároveň na dálku sleduje dění v Rennes. Francouzský klub totiž ve středu překvapivě odvolal trenéra Christiana Gourcuffa, který Koubkovi věřil, a jmenoval Sabriho Lamouchiho. A český gólman netuší, co má od změny očekávat.

"Je to pro mě samozřejmě nepříjemné, že já jsem tady a v klubu se mi nečekaně mění úplně všechno. Změnil se předseda, skončil trenér se dvěma asistenty, naštěstí mi zůstal alespoň trenér brankářů. S ním jsem v kontaktu, takže nějaké informace mám, ale samozřejmě bych rád věděl víc," řekl Koubek v rozhovoru s ČTK.

Trenérská změna byla o to překvapivější, že francouzský celek poslední čtyři soutěžní zápasy vyhrál, z toho třikrát v lize 1:0. Jenže trenér Gourcuff měl podle médií neshody s novým předsedou klubu Olivierem Létangem, který je ve funkci od soboty. A ten si našel nového kouče v bývalém francouzském reprezentantovi Lamouchim.

"Nový šéf klubu si vybral svého trenéra. Pod trenérem Gourcuffem jsme našli způsob, jak společně vyhrávat, a teď se to zas celé změní. Věřím, že nový trenér zanechá alespoň pár stop z těch posledních výkonů. Překopávat to celé by byla škoda, ale to se ve fotbale stává, že se mění trenéři. Ale bylo pro mě velké překvapení, že k těm změnám došlo, když jsme teď čtyřikrát vyhráli a situace v klubu se po špatném začátku uklidnila," připustil Koubek.

Sám má na vzestupu Rennes velký podíl. Po letním přestupu ze Sparty si rychle vybojoval místo gólmanské jedničky a v posledních třech ligových duelech neinkasoval.

"Teď sám nevím, co pro mě ta změna znamená. Jestli budu chytat, nebo ne. Je to pro mě o to horší, že jsem teď všechny přesvědčil o tom, že mohu chytat, a teď zas musím přesvědčit nového trenéra. Člověk má samozřejmě strach, protože nový trenér si vždy vybírá hráče podle toho, jak mu sedí," prohlásil pětadvacetiletý odchovanec Hradce Králové.

Tlak cítí i ze strany svých konkurentů na místo v brance. Na šanci číhají senegalský reprezentant Abdoulaye Diallo, alžírský reprezentant Raís Mbulhi a mladý Litevec Edvinas Gertmonas.

"Pro ostatní brankáře je to složité, protože jsem přišel na konci přestupního období a vyfoukl jsem jim místo. Takže je to pro ně určitě nepříjemné. Změnou trenéra se ta pozice může změnit. Já se snažím soustředit na svůj výkon, od ostatních kluků se snažím učit, protože jejich brankářský styl je rozdílný od toho mého a určitě si mám od nich co vzít. Respektuji je jako brankáře, ale na kávu spolu nechodíme," dodal Koubek.

To v národním týmu má sice podobnou konkurenci, ale tam s Tomášem Vaclíkem a Jiřím Pavlenkou vychází velmi dobře. "Samozřejmě všichni chceme chytat ty důležité zápasy, ale je to férový boj a máme s klukama dobrý vztah. Nejlepší pozici má stále Tomáš Vaclík, který kvalifikaci odchytal dobře, i proti Islandu teď ukázal svůj přínos. My s Jirkou jsme dostali čuchnout, samozřejmě bychom chtěli chytat, ale respektujeme, že Tomáš je jedničkou. Vztah mezi námi je klidný a každý známe svou roli," konstatoval Koubek.

Věří však, že by mohl dostat šanci v sobotu proti Kataru. "Já doufám, že proti Kataru se s Jirkou prostřídáme a že se alespoň na poločas do branky podívám," řekl Koubek.