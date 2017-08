Praha - Fotbalový brankář Tomáš Koubek věří, že po pondělním přestupu z pražské Sparty do francouzského Rennes má v budoucnu větší šanci stát se jedničkou reprezentace. Těší se na předvánoční zápasy s největšími favority Ligue 1 PSG a Monakem a velkou výzvou pro něj je i co nejrychleji se naučit složitou francouzštinu jako kdysi Petr Čech.

"Vždy jsem chtěl dokázat, že bych jednou mohl chytat v top pěti ligách, což myslím, že francouzská liga je. To se mi teď povedlo. Je to pro mě splněný sen, vždy jsem chtěl zkusit jinou zemi, zahraničí," řekl dnes Koubek novinářům během přípravy reprezentace.

Jednání s aktuálně předposledním týmem francouzské ligy se táhlo déle. "Už to mělo být od začátku sezony. Trenér rozhodl, že dá šanci gólmanovi, který na ni čekal dlouho. Začátek sezony se nevyvedl, takže tím oni sháněli gólmana a udělalo se to na poslední chvíli," řekl pětadvacetiletý Koubek.

Ve Spartě, která na startu sezony tápe, strávil rok po příchodu z Liberce. "Samozřejmě by bylo lepší, kdybych odcházel s úspěchem, ale prostě situace je taková, jaká je. Nechci na Spartu házet špínu, protože mi moc pomohla. Dovolila mi chytat velké zápasy, díky kterým jsem se dostal na obzor velkým klubům. Děkuju, že jsem mohl odchytat kolem 40 soutěžních zápasů, to si myslím, že je za jednu sezonu slušná suma," mínil Koubek.

V reprezentaci zatím kryje záda jedničce Tomáši Vaclíkovi a má jen pět startů. "Myslím, že mám větší šanci stát se tady někdy gólmanem číslo jedna, když budu chytat v té z nejlepších lig, ty nejtěžší zápasy proti nejlepším hráčům. Ta šance bude větší než ve Spartě," prohlásil Koubek.

Ve Francii ho čeká souboj s giganty PSG s hvězdným Neymarem či Monakem. "Už jsem koukal na rozlosování, čekají mě asi hezké Vánoce. Poslední dva zápasy před Vánoci jsou Paris St. Germain doma a venku Monako. Takže mě to čeká až v prosinci a mám delší dobu se na to připravit," usmál se.

Věří, že se rychle stane jedničkou. "Co mám zprávy, gólman, který začínal sezonu, je zraněný. Gólmanovi, který chytal poslední zápas, snad v brzké době končí smlouva a třetím je jednadvacetiletý Litevec. Když se Rennes hodně snažilo to udělat, určitě dostanu šanci," podotkl Koubek.

S přestupem pomáhal i brankář Arsenalu Čech, který v Rennes před lety nastartoval hvězdnou zahraniční kariéru. "Mluvil s generálním ředitelem, moc mi pomohl. Myslím, že teď budeme v kontaktu, už jsem ho prosil, aby mi podal nějaká základní slovíčka k fotbalu," řekl Koubek.

"Petrův odkaz je tam veliký, všichni o něm mluví. Ale už je to delší dobu, klub a vše se změnilo. Byl bych nerad, kdybych s ním byl srovnáván, protože momentálně mám oproti němu pět let zpoždění," uvedl.

"První věc, co říkali, že Petr dokázal za dva měsíce mluvit francouzsky. Tak kromě francouzské ligy mě čeká další challenge, že se všichni budou ptát, jestli už umím francouzsky jako Petr," smál se Koubek.

V Rennes už má zařízené bydlení. "Co nejdříve za mnou přijede rodina a nebudu tam sám. Úplně do centra města jsem se ještě nestihl podívat, abych si prohlédl, jak je to s památkami. Ale lidi v klubu říkali, že je to klidné studentské město se čtyřmi univerzitami. A tréninkové centrum je blízko stadionu," dodal Koubek.