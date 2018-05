Praha - Reprezentační brankář Tomáš Koubek v premiérové sezoně ve francouzské lize pomohl Stade Rennes k pátému místu v tabulce a postupu do skupiny Evropské ligy. Pětadvacetiletého fotbalistu rovněž potěšilo, že se v Rennes dostal ze stínu svého předchůdce Petra Čecha a lidí už znají i jeho jméno.

"Když jsem přicházel, tak jsem tomu nastolenému cíli úplně nevěřil. Ale vyvrbilo se to takhle a je to úžasný úspěch pro celý klub i pro mě osobně. Myslím, že na první sezonu v zahraničí to dopadlo skvěle," řekl dnes Koubek novinářům na reprezentačním srazu.

Po srpnovém přestupu ze Sparty nečekal, že se stane jasnou jedničku Rennes. Nakonec v Ligue 1 odchytal 34 z 38 kol a udržel deset čistých kont. "Před Marseille mě trenér vybral. Pak jsem snad ani jeden zápas nepřemýšlel o tom, že bych si zasloužil jít na lavičku. Snažil jsem se soustředit jen na každý další zápas, abychom ho zvládli. A odchytal jsem všechno," uvedl Koubek.

Na začátku angažmá mu hodně připomínali současného brankáře Arsenalu Čecha, který v Rennes působil v letech 2002 až 2004. "Poslouchal jsem to celkem často, zvlášť od starších lidí, kteří ho ještě pamatovali. Já říkal, že nejsem nový Petr Čech a chtěl jsem, aby si pamatovali moje jméno. Už to úplně vymizelo a jsem rád, že lidé teď znají i mě. Třeba někdy v budoucnosti budou používat jméno Koubek, i když moje kariéra se s tou Petrovou zdaleka nedá srovnávat," prohlásil odchovanec Hradce Králové.

V Rennes často funguje v zápasech téměř jako libero. "Už jsem to trochu znal z Liberce. I tak to ze začátku bylo těžké, ale postupem sezony jsem si zvykl a teď mi ta pozice přijde normální. Ale párkrát jsme z toho mohli dostat gól, protihráči to častěji zkoušeli a dvakrát mi pomohlo břevno," přiznal Koubek. "Ale zase nemohli tak snadno dávat balony za obranu, protože mě viděli, že jsem blízko. Mám radost, že to pomáhá týmu a usnadňuju mu situaci. I třeba takový střípek byl důležitý k tomu, abychom byli pátí," přidal.

Jeho brankářským vzorem je Brazilec Ederson Moraes z Manchesteru City. "Je vidět, že se pod Pepem Guardiolou zlepšil, jak nohama, tak pozicí vysoko hrozně rozkvetl. Je fajn ho sledovat a brát si z něj inspiraci, protože podle mě je momentálně nejlepší na světě, zvlášť v tomhle," uvedl Koubek.

V televizi sledoval i počínání německého brankáře Liverpoolu Lorise Kariuse, který se v sobotním finále Ligy mistrů proti Realu Madrid dvěma velkými chybami podepsal pod prohru 1:3. "Z lidské stránky pro něj a fotbalové stránky pro celý Liverpool je hrozně smutné, že se mu to stalo právě takhle. Uvidíme, jak jeho kariéra bude pokračovat a jak se z toho sebere. Všichni gólmani děláme chyby, ale je nešťastné, že se to stane v zápase, který třeba hrajete jednou za kariéru," podotkl Koubek.

Na reprezentační sraz se těšil, i když v konkurenci Tomáše Vaclíka a Jiřího Pavlenky oproti klubu nemá jisté místo v základní sestavě. "Naopak teď máme velké štěstí, že už tu není Petr Čech. Dlouhou dobu byla brána po právu zavřená a my sem jezdili připravit Čechína, podívat se na velké zápasy a trénovat. Teď můžeme bojovat a všichni tři máme stejnou šanci se stát jedničkou," prohlásil Koubek.