Melbourne - Mladičká tenistka Marta Kosťuková se chystá z prémií za úspěšné účinkování na Australian Open pořídit dárky pro svou velkou rodinu i pro sebe. Patnáctiletá Ukrajinka si postupem do 3. kola úvodního grandslamu sezony zajistila minimálně 142.500 australských dolarů (asi 2,3 milionu korun). To je zhruba sedmnáctinásobek toho, co si dosud tenisem vydělala.

Když přemýšlí, co bude s takovou sumou dělat, zatím příliš neuvažuje o nějakých velkých investicích. "Možná nejdřív začnu nakupovat dárky pro rodinu, samozřejmě. Protože mám velkou rodinu. A pak taky trochu pro sebe," řekla novinářům po výhře 6:3 a 7:5 nad domácí držitelkou divoké karty Olivií Rogowskou.

Kosťuková je dcerou tenisových rodičů a jejím manažerem je bývalý tenista Ivan Ljubičič, který spolupracuje také se Švýcarem Rogerem Federerem. Rogowské loňská vítězka juniorky na Australian Open nasázela 22 vítězných úderů.

Měla ale problém kontrolovat emoce, když ji rozhodčí napomenul za nepovolené koučování, protože na ni matka gestikulovala z hlediště. "Byla jsem vzteklá, protože jsem neviděla, co mi mamka ukazuje. Když rozhodčí nahlásil porušení pravidel, říkala jsem mu, že jsem ji ani neviděla. Že přísahám, že jsem neviděla, co mi ukazovala," líčila Kosťuková.

Po zápase si pak nemohla ani dočíst všechny gratulace, protože jí matka sebrala mobilní telefon. Nechtěla, aby si její dcera četla u jídla. "Řekla mi, abych nechala ten telefon být a pořádně se najedla. Protože jsem neměla normální snídani, a proto jsem se na kurtě cítila dost špatně," vyprávěla Kosťuková.

Hráčka ze šesté stovky světového žebříčku se nyní utká s krajankou Elinou Svitolinovou. Světová čtyřka po výhře nad českou tenistkou Kateřinou Siniakovou přiznala, že mladou Ukrajinku vůbec nezná. "Poprvé jsem o ní slyšela, když tady vyhrála," poznamenala.

Kosťuková ještě o dalším zápase nepřemýšlí. "Pořád jsem emocemi v tomhle zápase. Mám pocit, že se každým zápasem zlepšuju," dodala.