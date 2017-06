Klášter (Plzeňsko) - Kostel u zámku na Zelené Hoře u Nepomuku má nový nerezový oltář, v jehož leštěné ploše se odráží prázdný interiér s oprýskanou omítkou. Na stavu kostela se, stejně jako na zámku, neblaze podepsalo působení armády za minulého režimu. Kostel je nyní prázdný, díky aktivitám místních lidi ale postupně ožívá. Předloni dostal sochu Panny Marie, které se říká duše Zelené Hory. Autorem sochy i nového oltáře je výtvarník Václav Česák. Oltář a sochu v neděli požehná emeritní plzeňský biskup František Radkovský, řekl dnes Česák ČTK.

"Každý kostel potřebuje oltář, to je nejdůležitější místo v kostele," řekl. Předloni se podařilo dát do kostela moderní variantu původní gotické madony, které jsou připisovány stovky zázraků. Socha má nyní místo v nice v centru nového oltáře, který se od země tyčí do šestimetrové výšky. "Zvolili jsme zrcadlový nerez, aby moderní doba komunikovala s dobou starou, barokní. V tom zrcadlovém nerezu se odráží barokní sakrální architektura," vysvětlil autor volbu materiálu. Není to jediná symbolika oltáře vážícího téměř půl tuny. Má tvar stromu života a připomíná zázrak, který je v souvislosti se Zelenou Horou připisován svatému Vojtěchovi. Za doby dlouhého sucha se údajně po jeho kázání hora zazelenala.

V horní části oltáře jsou symboly božího oka, ducha svatého a božího syna z barevných skel, v dolní části je zlacená biskupská mitra s holí jakožto symbol svatého Vojtěcha a symbol svatého Jana Nepomuckého - dvouramenný kříž s pěti hvězdami. Symboliku převzalo moderní dílo z původního oltáře, který je nyní v kostele v nedalekých Neurazech. V lesklé ploše tři milimetry silného plechu jsou barokní motivy z původního oltáře.

S přípravnými pracemi se začalo před třemi lety, oltář se začal vyrábět loni na podzim. V plánu je další oživování vybavení kostela. Postupně by měl dostat také ambon pro kázání, křížovou cestu a lavice. Vše by mělo být v současném duchu. "Je to ale záležitost mnoha dalších let," dodal Česák.

Náklady na celý oltář byly přes 220.000 korun, ve sbírce se podařilo vybrat víc. Peníze se proto použily také na zabezpečení, novou elektroinstalaci, v plánu jsou i nová okna a dveře. S tím pomůže i dotace od Plzeňského kraje, řekl Zdeněk Bartošek, starosta obce Klášter, které celý areál na Zelené Hoře patří. Zámek se otvírá jen na pár dní v roce. V kostele se konají mimořádné koncerty a kulturní akce, případně bohoslužby.