Olomouc - Libavský barokní kostel Povýšení svatého Kříže byl prohlášen za kulturní památku. Kostel z druhé poloviny 17. století několikrát vyhořel a posléze několik desetiletí sloužil pro potřeby armády. Hrozila mu i demolice, díky občanské iniciativě byl ale zachráněn. ČTK to dnes řekl mluvčí olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) Vlastimil Staněk. Získání památkové ochrany přivítalo vedení města, obec by chtěla kostel vrátit do původního stavu.

Kostel je na bývalém libavském hřbitově, postaven byl na místě původního dřevěného kostela a fary. Jeho stavba začala v roce 1662 a vedl ji olomoucký mistr Petr Schüller. "Kostel několikrát vyhořel, nejvíce byl postižen v roce 1817, kdy se zřítila i část klenby. K prvnímu červenci 1950 byla obec úředně zrušena a kostel začal sloužit církevním účelům pro potřeby armády," uvedl Staněk.

Nedlouho poté byla zrušena i farnost a její nemovitý majetek přešel do vlastnictví armády, která v kostele zřídila sklad. Mobiliář podle památkářů zmizel neznámo kam a kostel chátral. "V roce 1997 se neudržovanému svatostánku propadl krov a armáda uvažovala o jeho demolici. Díky občanské iniciativě se podařilo kostel zachránit a postupně získávat finance na jeho obnovu," doplnil Staněk. Kostel získal nový krov včetně střechy, zbourána byla silně narušená jižní sakristie a opravilo se i zdivo schodiště do věže a boční vchod.

Úřad vojenského újezdu nejstarší objekt v obci znovu otevřel veřejnosti v roce 2005, loni převedla armáda kostel do majetku nově vzniklé obce Město Libavá, která se vyčlenila z Vojenského újezdu Libavá. Vedení obce prohlášení kostela za kulturní památku vítá. "Vážíme si toho, zatraktivní to i naši obec. Nyní je kostel zavřený a je prázdný, jeho stav je zakonzervován. Nyní tam byly vysvěceny dva zvony, a to díky zdejšímu okrašlovacímu spolku. Je potřeba, aby se vrátil do původního stavu. Budeme hledat dotační programy na jeho opravu," řekla ČTK starostka Štěpánka Tichá.

Podobný osud postihl i další kulturní památku v majetku Města Libavá. Je to barokní kostel svaté Anny a svatého Jakuba z konce 17. století, který je jedinou dochovanou stavbu připomínající někdejší obec Stará Voda, která zanikla v roce 1946. Kostel se poté stal terčem při výcviku sovětské a československé armády. Na obnově kostela a jeho okolí se podílejí dobrovolníci, zejména skauti, již dvě desítky let.