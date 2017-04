Chomutov - Hokejový obránce Jan Košťálek přiletěl v úterý z USA do Prahy, ve středu poprvé trénoval v Chomutově s reprezentací a ve čtvrtek si připsal premiérový start v seniorském národnímu týmu v utkání proti Norsku. Dvaadvacetiletý bek se v přípravě pokusí přesvědčit trenéra Josefa Jandače, aby jej zařadil do nominace na mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem.

"Před začátkem zápasu jsem byl trošku nervózní, ale jakmile se vhodil puk, tak to ze mě spadlo a cítil jsem se dobře," řekl Košťálek novinářům po výhře 6:3, na které se podílel jednou asistencí. "To je bonus. Kluci si nahráli a já jsme skončil jako druhá asistence," pousmál se bek Winnipegu, který působí na farmě v Manitobě hrající nižší AHL.

S časovým posunem se již vcelku srovnal, na větší rozměry evropského kluziště si ale ještě musí zvykat. "Široký led mi dělá trošku problém - zorientovat se, kde jsou všichni hráči. Myslím si ale, že to zvládám," řekl Košťálek, na jehož adresu Jandač prohlásil, že příliš dlouho drží puk na hokejce. "Občas jsme překvapený, že mám na ledě více času, než jsem zvyklý. Proto si to podržím. Budu muset začít nahrávat puky rychleji, jak trenéři chtějí. Musím hrát jejich hru," uvědomuje si.

Košťálek působí v zámoří od roku 2012, kdy zamířil do juniorské soutěže QMJHL. Pozvánka do přípravy reprezentace před MS jej překvapila. "Vůbec jsem to nečekal a byl jsem rád. Jestli mám šanci dostat se do nominace? To vůbec nedokážu odhadnout. Přišel jsem sem s tím, že zabojuju, a uvidíme, co se stane," řekl Košťálek realisticky.

I proto, aby měl větší šanci, rozhodl se okamžitě po skončení sezony v AHL přiletět do Česka. "Vím, že nemám moc času, abych ukazoval, jak hraju. Jsem trochu pod tlakem, ale čím víc si to budu brát, tím míň budu hrát můj hokej. Když budu v pohodě a nebudu na to myslet, věřím, že se mi bude dařit," uvedl odchovanec pražské Sparty.

V sezoně 2011/12 jej poprvé nasadil do extraligy právě kouč Jandač, Košťálkovi tehdy bylo šestnáct. "Ví o mě, v létě jsem taky na Spartě trénoval, ale nemyslím si, že to hrálo roli v tom, že mě povolal," řekl Košťálek, který má ještě na rok smlouvu ve Winnipegu. "Chci se porvat, abych si zahrál v NHL. Dva roky jsem na farmě a cítím, že příští rok by mohla přijít šance," dodal Košťálek.