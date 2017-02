Olomouc - Zastupitelstvo Olomouckého kraje po zhruba čtyřhodinové diskuzi odvolalo Otu Koštu (ANO) z funkce hejtmana a vzápětí do ní zvolilo krajského předsedu ANO a poslance Ladislava Oklešťka. ANO Koštu vyzvalo k rezignaci už na začátku února, uvedlo, že není spokojené s jeho prací v čele hejtmanství. Košta výtky spolustraníků odmítl a nerezignoval. Věc tak rozhodlo až zastupitelstvo, které na návrh krajské rady Koštu ve veřejném hlasování odvolalo hlasy 35 z 54 přítomných zastupitelů. Návrh části opozice, aby zastupitelé o Koštovi rozhodovali v tajném hlasování, neuspěl.

Košta byl zvolen loni v listopadu, a v dosavadní historii krajů tak vykonával funkci hejtmana nejkratší dobu. Po svém odvolání uvedl, že asi vystoupí z hnutí ANO. Nový hejtman Okleštěk řekl, že udělá vše pro efektivní fungování kraje a lepší komunikaci.

"Trochu jsem to očekával, i když do posledních chvíle jsem věřil, že mám šanci bojovat," řekl po odvolání novinářům Košta a podotkl, že s největší pravděpodobností v hnutí ANO nezůstane. "Opravdu si nedokážu představit, že bych se s těmito lidmi měl dál vídávat. Minimálně naprosto lidsky jsou mi na hony vzdáleni. Zajímalo by mne kdo z nich, až se v budoucnu potkáme, bude schopen se mi podívat do očí. S největší pravděpodobností požádám o ukončení členství," uvedl.

Koalice ANO, ČSSD a ODS má v zastupitelstvu 30 členů. Mezi opozičními zastupiteli, kteří zvedli ruku pro Koštovo odvolání, byl například Radim Fiala z SPD-SPO. Podle něj by se situace měla díky personální výměně na postu hejtmana zklidnit, aby mohl krajský úřad a zastupitelstvo začít normálně fungovat. Většina opozičních zastupitelů ale v rozpravě koalici kritizovala, podle nich koalice návrh na Koštovo odvolání zdůvodnila nedostatečně a poškozuje kraj.

Nově zvolený hejtman Okleštěk, pro kterého hlasovalo 29 z 54 přítomných zastupitelů, novinářům řekl, že je škoda, že proces odvolání hejtmana trval tak dlouho. Na druhou stranu vyzdvihl, že se měli všichni šanci vyjádřit. "Budu se snažit, aby kraj fungoval. Udělám vše pro to, aby komunikace probíhala, jak probíhat má," prohlásil Okleštěk, který je zároveň i poslancem. Zda zůstane i v této funkci, zatím neví.

Podle opozice nebyly předloženy pádné důvody pro tak brzkou výměnu hejtmana. Někteří opoziční zastupitelé neúspěšně navrhli odvolání celé krajské rady. Nezdarem skončil také pokus opozice, aby zastupitelé o odvolání a volbě hejtmana hlasovali tajně. Neuspěl ani návrh, podle kterého mělo zastupitelstvo rozhodnout o plánovaném prvním videopřenosu ze svého zasedání ještě před hlasováním o Koštově odvolání. Tato část jednání tak nebyla přenášena kamerami. Mnoho občanů ale přišlo sledovat dnešní zasedání krajského zastupitelstva osobně. Do posledního místa zaplnili jednací sál zastupitelstva, desítky zájemců stály v řadách a část lidí seděla i na schodech. Podle reakcí z obecenstva mezi nimi převažovali Koštovi příznivci. Jednání provázelo tleskání, ale i nesouhlasné pokřikování či smích. Lidé se zapojili i do rozpravy.

Hnutí ANO Koštovi vytýkalo také to, že jako svého poradce při předávání úřadu zaměstnal bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD), který je vyšetřován v korupční kauze. Ke kritice se posléze přidali i tři hejtmanovi náměstci z ANO, ČSSD a ODS, podle nichž odmítal reorganizovat úřad a špatně komunikoval s kolegy. Košta už dřív řekl, že nepochybil a snahu o své odvolání přisoudil mocenským ambicím některých lidí. Rozbořil dnes řekl, že podle něj byl scénář Koštovy politické likvidace napsán už před volbami. Důvody pro odvolání označil za zástupné a uměle vytvořené.

Košta tvrdí, že ho už na konci ledna navštívili Okleštěk s místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem a dali mu "ultimativní požadavek", aby odstoupil, neboť nesplnil požadavky mj. ohledně reorganizace úřadu.