Praha - Česká měna dnes zpevnila vůči oběma hlavním světovým měnám. K 17:00 posílila proti předchozímu závěru k euru o deset haléřů na 26,06 Kč/EUR a k dolaru o pět haléřů na 22,27 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Podle analytiků pomohly koruně dnešní informace o zrychlení růstu českého hospodářství.

Česká ekonomika podle Českého statistického úřadu zrychlila ve druhém čtvrtletí letošního roku meziroční růst na 4,5 procenta, což byl největší růst od konce roku 2015.

Koruna mohla podle hlavního ekonoma společnosti Next Finance Vladimíra Pikory posílit v souvislosti s růstem hospodářství ještě výrazněji. "Pokud nemá ekonomice hrozit inflace, měla by Česká národní banka zvýšit své úrokové sazby ještě letos. Uchránilo by nás od toho jen výraznější posílení koruny směrem k 25,50 Kč/EUR," uvedl. "Nakonec to asi skončí kombinací obojího. Koruna trochu posílí a ČNB trochu zvýší své úrokové sazby," doplnil.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,16 26,06 Kč/USD 22,32 22,27

Zdroj: Patria Online

Pražskou burzu táhl vzhůru hlavně ČEZ

Pražská burza třetí den v řadě rostla. Index PX dnes přidal 0,13 procenta na 1033,83 bodu. Vzhůru ho táhla hlavně emise ČEZ. Opačným směrem na index působil pokles hodnoty akcií Monety. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Cenné papíry energetické společnosti ČEZ dnes zdražily o 0,89 procenta na 418 korun za kus. "Kurz pozitivně reagoval na výrazný růst cen emisních povolenek, které podpořily rovněž ceny energetické energie," vysvětluje důvody růstu makléř Fio banky David Brzek.

O více než půl procenta na 950,90 koruny dnes posílily akcie bankovní skupiny Erste. Mírně vzhůru zamířila také emise Komerční banky, která zpevnila o 0,1 procenta na 1009 Kč za akcii.

Z menších titulů se na burze dařilo zejména likérce Stock. Závěrečná cena 59,60 koruny byla o 4,38 procenta vyšší než na začátku dnešního obchodování. "Od začátku srpna vydělala majitelům již neuvěřitelných 22 procent," upozornil ekonom Komerční banky Miroslav Frayer.

Naopak do červených čísel se dnes dostaly akcie bankovního domu Moneta Money Bank, které zaznamenaly pokles o více než procento na 74,90 Kč. Do minusu, a to o 1,58 procenta, zamířily také cenné papíry rakouské pojišťovny VIG.