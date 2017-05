Praha - Česká měna dnes posílila k oběma hlavním světovým měnám. Koruna oproti předchozímu závěru zpevnila k 17:00 vůči euru o deset haléřů na 26,75 Kč/EUR a k dolaru o 18 haléřů na 24,35 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Korunu tak negativně nezasáhlo dění na tuzemské politické scéně, kdy premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) oznámil, že nepodá demisi vlády a navrhne jen odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO).

Koruna se dnes k dolaru dostala na nejsilnější úroveň od loňského listopadu. "Do konce letošního roku by měla česká měna proti dolaru pokračovat v posilování, a to pod úroveň 24 Kč/USD," sdělil analytik Komerční banky Marek Dřímal.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,85 26,75 Kč/USD 24,53 24,35

Zdroj: Patria Online

Pražská burza opět posílila, tahouny byly akcie bank a VIG

Pražská burza dnes stejně jako ve čtvrtek posílila. Index PX stoupl o 0,42 procenta na 1 005,94 bodu. Hlavními tahouny byly akcie bankovní skupiny Erste, Komerční banky a pojišťovací skupiny VIG. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Rostla cena většiny hlavních emisí burzy, z pěti nejobchodovanějších posílily čtyři. Akcie Erste si připsaly 0,24 procenta na 867,60 koruny, akcie Komerční banky 0,66 procenta na 949,70 koruny a akcie VIG 1,88 procenta na 671,30 koruny. Mírně rostly také cenné papíry energetické firmy ČEZ, a to o 0,09 procenta na 429,50 koruny.

Z pětice emisí s největšími objemy obchodů ztrácely pouze akcie operátora O2. Zlevnily o 0,34 procenta na 290 korun. Nejvýraznější ztráty postihly provozovatele horských středisek TMR, jehož akcie oslabily o 1,49 procenta na 660 korun. Naopak nejvýraznějšího posílení dosáhly cenné papíry mediální skupiny CME, které zdražily o 3,16 procenta na 101,10 koruny.

Akcie na burze v týdnu mírně klesly o 0,2 procenta

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu mírně oslabily. Index PX od minulého pátku ubral 0,2,procenta na 1006 bodů. Největší pokles zaznamenaly akcie výrobce nápojů Stock Spirits. Nejlépe se vedlo cenným papírům pojišťovací skupiny VIG, vyplývá z výsledků burzy. V předchozím týdnu akcie posílily o více než procento a překonaly hranici tisíc bodů.

"První květnový týden investoři sledovali středeční zasedání americké centrální banky Fed, výsledkovou sezonu a předvolební průzkumy ve Francii. Lehká nervozita před druhým kolem francouzských prezidentských voleb a 'jestřábí' Fed znamenaly pro trh mírný oddychový čas. Ani pražská burza nebyla výjimkou," popsal náladu na finanční trzích analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Nejvíce klesající akcií týdne byla Stock Spirits, která ztratila 3,2 procenta na 54,4 Kč. U společnosti se neobjevila žádná korporátní informace. "Odhadujeme, že šlo pouze o technickou korekci předchozího vývoje," uvedl Vaníček.

Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla VIG, která přidala 4,2 procenta na 671,3 Kč. VIG sice nezveřejnila žádnou kurzotvornou informaci, ale celý pojišťovací sektor těží z postupné stabilizace situace na dluhopisovém trhu. Vyšší výnosy na dluhopisech znamenají vyšší zisky pro zmíněný sektor.

Investoři se v příštím týdnu zaměří na výsledky víkendového druhého kola francouzských prezidentských voleb. Základním scénářem je výhra umírněného Emmanuela Macrona, což by mělo být trhem přijato pozitivně. Rizikovým faktorem je podle Vaníčka stále vnímána výhra protikandidátky Marine Le Penové pro její radikální názory směrem k EU.