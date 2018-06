Praha - Koruna v úterý znovu posilovala. K euru zpevnila o deset haléřů na 25,62 Kč/EUR, k dolaru o čtyři haléře na 21,94 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Česká měna reagovala na prohlášení guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, který na ekonomické konferenci v Bratislavě, že by ČNB mohla přikročit k dalšímu zvýšení úrokových sazeb dříve, než se předpokládalo. Pražská burza oslabila.

Prvotní odhad analytiků Roklenu, pracoval se zvýšením úroků v srpnu, kdy bude mít ČNB k dispozici novou prognózu. S častějšími komentáři ze strany členů bankovní rady se však do hry prý pozvolně dostává i červen. "Záležet bude na tom, jak moc koruna na slovní intervence podobné té dnešní zareaguje a zda se k Rusnokovi a Mojmírovi Hamplovi, který se pro dřívější navýšení sazeb vyslovil již dříve, přidají další centrální bankéři," uvedl analytik Roklenu Jan Berka.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová upozornila, že k razantnímu posílení koruny do úrovně, kde si ji přeje mít ČNB, by pomohlo jen brzké zvýšení úrokových sazeb. "Pokud to Česká národní banka po posledních prohlášeních centrálních bankéřů nestihne během léta, trh ji přestane brát vážně. A jak to může skončit, není potřeba připomínat," uvedla.

Podle ní před několika lety centrální banka dlouhé měsíce "strašila" zahájením intervencí, ale téměř nikdo ji nebral vážně. Intervence na podzim 2013 pak vedla ke skokovému oslabení kurzu. "V současné době se můžeme dočkat podobného překvapení, jen opačným směrem. Vše má v rukou Česká národní banka, která by měla v rámci zachování důvěryhodnosti brzy sáhnout na své sazby," dodala Šichtařová.

Burzovnní index PX v úterý klesl o 0,63 procenta na 1073,24 bodu. Ztrácela, či stagnovala většina hlavních emisí. Nejvýrazněji zlevnily akcie bankovní skupiny Erste.

Cenné papíry Erste zaznamenaly jeden z největších objemů obchodů z hlavních emisí pražské burzy a zároveň největší propad - o 2,33 procenta na 896 korun. Oslabily i další bankovní emise, akcie Komerční banky o 0,44 procenta na 907 korun a akcie Monety o 0,19 procenta na 76,90 koruny.

V zelených číslech uzavřelo dnešní obchodování jen pět z 15 hlavních emisí. Nejvíce si polepšily akcie výrobce nápojů Kofola ČS, které zdražily o 2,70 procenta na 380 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,72 25,62 Kč/USD 21,98 21,94

Zdroj: Patria Online