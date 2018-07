Praha - Koruna dnes posílila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru zpevnila o čtyři haléře na 25,88 Kč/EUR. K dolaru si polepšila o deset haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,11 Kč/USD.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dnes uvedla, že odhaduje letošní růst české ekonomiky na 3,8 procenta. Příští rok by měl růst zpomalit na 3,2 procenta. Česká měna ale na tuto zprávu nereagovala.

Podle hlavního ekonoma Next Finace Vladimíra Pikory lze z většího nadhledu v případě koruny mluvit o stagnaci. "Krátkodobě nemá koruna moc prostoru k posílení. Dovolená v zahraničí bude letos pro Čechy drahá. Silnější koruna bude nejdříve koncem prázdnin. Posílení to ale nebude zásadní, takže to nemusí mrzet ty, kteří jsou na dovolené nyní," uvedl.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,92 25,88 Kč/USD 22,21 22,11

Zdroj: Patria Online

mtj jw