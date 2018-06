Praha - Koruna v začátku nového týdne zpevňovala. Vůči euru posílila česká měna o devět haléřů na 25,72 Kč/EUR, k dolaru pak o 15 haléřů. V 17:00 se dle serveru Patria Online obchodovala za 21,98 Kč/USD. Pražská burza se v pondělí vrátila k poklesu.

Český statistický úřad (ČSÚ) oznámil, že průměrná hrubá měsíční mzda v ČR v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,6 procenta na 30.265 korun, za posledních deset let stoupla dokonce o dvě pětiny. Růst za první čtvrtletí 2018 byl nejvyšší od roku 2008. Reálný růst průměrné mzdy - po zahrnutí růstu cen - dosáhl 6,6 procenta, což je nejvíce od roku 2003. Zhruba dvě třetiny zaměstnanců ale na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové je růst mezd logickou a správnou reakcí trhu práce na to, že je nyní v Česku více volných pracovních míst než lidí hledajících práci. Rychlý růst mezd spolu s nízkými úrokovými sazbami nahrává spotřebě. "Domácnosti budou více utrácet a potáhnou ekonomiku. To s sebou ponese další růst cen nemovitostí a další předlužování obyvatelstva," uvedla.

Zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB je podle ní nevyhnutelné. "Přesto pochybuji, že to dokáže korunu letos protlačit skrze hladinu 25,00 Kč/EUR," dodala Šichtařová.

Index pražské burzy PX se snížil o 0,10 procenta na 1080 bodů. Dolů burzu táhly akcie Erste Bank, pojišťovny VIG a Moneta Money Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna zpevnila k euru zhruba o desetník, výrazněji posílila k dolaru.

Pražský akciový trh v pondělí skončil níže po dvou předchozích růstech. "Pražská burza měřeno indexem PX v průběhu seance oscilovala v úzkém pásmu okolo páteční uzavírací úrovně, aby nakonec uzavřela s malým poklesem," popsal obchodování makléř Fio banky Josef Dudek.

Podle Dudka se dnes nedařilo především rakouským finančním emisím. Erste Bank odepsala 1,04 procenta na 917,40 koruny, VIG ztratila 1,33 procenta na 630 korun. Dnes nejvíce obchodované cenné papíry Monety zlevnily o 0,71 procenta na 77,05 Kč. Z finančních emisí si tak polepšila pouze Komerční banka o 0,16 procenta na 911 korun.

Vzhůru šly také akcie energetické společnosti ČEZ o 1,16 procenta na 565 korun, podpořil je podle Dudka silný růst cen emisních povolenek a elektřiny. O 1,34 procenta na 15.180 korun stouply cenné papíry tabákové firmy Philip Morris. Akcie výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens naproti tomu ubraly 1,77 procenta na 890 korun.

Kurz české koruny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,81 25,72 Kč/USD 22,13 21,98

Zdroj: Patria Online