Praha - Koruna se dnes dostala pod tlak, v jednu chvíli se dostala dokonce až nad úroveň 25,90 Kč/EUR, a byla tak letos vůbec nejslabší. Nakonec česká měna oslabila k euru o deset haléřů na 25,85 Kč/EUR. Vůči dolaru pak klesla o 20 haléřů na 22,35 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza se vrátila k poklesu. Pod vlivem západoevropských akciových trhů dnes index PX odepsal 1,41 procenta na 1073,40 bodu. Téměř pět procent ubraly akcie Erste Bank, více než dvě procenta ztratily cenné papíry pojišťovny VIG.

Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové má na koruny vliv také italská politická krize. "Za slabostí jejího kurzu ale hledejme i další proměnné. Tak třeba to, že si investoři nic nedělají ze slibů, že Česká národní banka může už brzy znovu zvýšit úrokové sazby," uvedla

Negativně se podle ní projevuje také doznívání pražského dividendového jara. Většina akciových titulů pražské burzy, které vyplácejí dividendy, směřuje termín výplaty do první poloviny roku. Dnes se nově obchodovaly bez nároku na dividendu akcie Erste, do začátku prázdnin vyprší nárok na letošní dividendu také u akcií O2 a ČEZ. Index PX tak bude dál ztrácet a investoři na čas přesunou svůj kapitál jinam.

"Vše nasvědčuje tomu, že pokud si Česká národní banka přeje mít korunu ještě do léta silnější, nezbude jí nic jiného než zvyšování úrokových sazeb," podotkla Šichtařová. Už teď ale prý vypadá jako utopie, že by ČNB vyšla prognóza, že průměrný kurz koruny v letošním roce dosáhne 25,00 Kč/EUR. "Na to by se musel kurz koruny už brzy zabořit pod 25korunovou hladinu, což nepředpokládáme," dodala Šichtařová.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,75 25,85 Kč/USD 22,15 22,35

Zdroj: Patria Online

Pražská burza se dnes pod vlivem západní Evropy vrátila k poklesu

Pražská burza se vrátila k poklesu. Pod vlivem západoevropských akciových trhů dnes index PX odepsal 1,41 procenta na 1073,40 bodu. Téměř pět procent ubraly akcie Erste Bank, více než dvě procenta ztratily cenné papíry pojišťovny VIG. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes oslabila k euru i dolaru.

"Západoevropské trhy se dnes ponořily do záporného teritoria v souvislosti s politickou krizí v Itálii, kde se nedaří sestavit vládu, což může vyústit až k předčasným volbám. Zasažena byla rovněž pražská burza," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. Obchodní aktivita byla lehce nadprůměrná, doplnil analytik Komerční banky Miroslav Frayer.

Podobně jako na jiných evropských burzách i v Praze dnes nejvýraznější pokles postihl finanční emise. Akcie VIG zlevnily o 2,08 procenta na 635 korun, Komerční banky o 1,65 procenta na 895 korun a Monety Money Bank o 0,39 procenta na 77,30 Kč.

Cenné papíry Erste Bank spadly o 4,75 procenta na 903,20 koruny. "Nicméně nutno poznamenat, že větší část této ztráty je technického charakteru, když se bankovní emise obchodovala první den bez nároku na dividendu 1,20 eura (31 Kč) hrubého," upozornil Dudek.

Pod hranici 15.000 korun se dnes dostaly akcie tabákové firmy Philip Morris. Odepsaly 1,45 procenta na 14.960 koruny.

Předchozí poklesy naopak korigovaly cenné papíry energetické společnosti ČEZ, když zdražily o 0,54 procenta na 554 korun. "V plusu se udrželi výrobci alkoholických i nealkoholických nápojů, Stock Spirits a Kofola, kteří si připsali shodně 0,3 procenta," podotkl Frayer. Stock dnes končil na úrovni 72,20 koruny, Kofola uzavřela na 371 Kč.