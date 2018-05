Praha - Koruna ve středu mírně oslabila k euru a posílila k dolaru. Na euro ztratila česká měna dva haléře na 25,87 Kč/EUR. Vůči dolaru si polepšila o osm haléřů a k 17:00 se obchodovala za 22,27 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražskou burzu táhly nahoru bankovní akcie.

"Koruna za posledních 24 hodin ztratila dvacet haléřů až nad 25,90 Kč/EUR, takže byla letos vůbec nejslabší. Teprve až dneska během dne začala své ztráty zase lehce stahovat. Trpí napětím na trzích, konkrétně italskou politickou krizí, ale může za to i to, že doznívá ´pražské dividendové jaro´," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. Většina akciových titulů pražské burzy, které vyplácejí dividendy, směřuje termín výplaty do první poloviny roku.

Za slabou korunu může podle Šichtařové také to, že spekulanti si nic nedělají ze slibů, že Česká národní banka může znovu zvýšit úrokové sazby.

Burzovní index PX ve středu posílil o 0,58 procenta na 1079,66 bodu. Všechny tři banky si polepšily o více než procento. Dařilo se také mediální CME. Aktivita na pražském trhu byla nadprůměrná. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Nejvíce rostly cenné papíry Erste Bank, které zhodnotily o 1,86 procenta na 920 korun. Komerční banka přidala 1,4 procenta na 907,50 Kč a Moneta Money Bank 1,03 procenta na 78,10 Kč. Z finančního sektoru tak v červeném skončila jen pojišťovna VIG, když odevzdala 0,39 procenta na 632,50 Kč.

Nejobchodovanějším titulem dne byla elektrárenská společnost ČEZ. Její akcie ale mírně oslabily, a to o 0,09 procenta na 553,50 Kč. Nejhůře si vedla telekomunikační O2, která odepsala 1,23 procenta na 280 korun. Tabáková společnost Philip Morris ČR pak klesla o 1,07 procenta na 14.800. CME naopak přidala 1,67 procenta na 85 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,85 25,87 Kč/USD 22,35 22,27

